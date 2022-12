Andrade Gutierrez abre vagas de estágio com bolsa de R$ 1,9 mil

Escritórios da Andrade Gutierrez em BH ficam na Avenida do Contorno (foto: Google Street View/Reprodução)

A empreiteira Andrade Gutierrez está com inscrições abertas para seu programa de estágio até o dia 12 de janeiro de 2023. Ao todo, são mais de 30 vagas distribuídas entre os escritórios de São Paulo e Belo Horizonte, com uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1,9 mil no primeiro ano e R$ 2,2 mil no segundo.O programa, com duração de até dois anos, prevê um estágio de 30 horas semanais, ou 6h/dia. Além da bolsa, os estagiários serão contemplados com seguro de vida, vale transporte, vale refeição ou alimentação, programa de desenvolvimento, recesso remunerado, assistência médica e odontológica e possibilidade de efetivação.