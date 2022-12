Concurso Receita Federal: orientações para emissão de DARF são divulgadas

(foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL)

Fundação Getulio Vargas , banca organizadora do concurso da Receita Federal , divulgou nesta terça-feira (13/12) orientações e o passo a passo de como gerar a guia para pagamento no site da autarquia.



De acordo com o tutorial "não haverá uma guia de pagamento gerada automaticamente. Ao término da inscrição, o candidato deverá clicar para “Gerar” o boleto e será direcionado para o site da Receita, onde ele irá preencher os dados solicitados e gerar a guia de pagamento".



O período de inscrições já está aberto e ficará assim até 19 de janeiro de 2023. O valor da taxa de inscrição é de R$ 210 para o cargo de auditor e R$ 115 para o cargo de analista.



As vagas são destinadas para os cargos de auditor-fiscal e analista-tributário. Todavia, interessados não devem se inscrever em ambos os cargos, pois as provas objetivas e discursivas serão aplicadas na mesma data e horário, em 19 de março de 2023.

Sobre o concurso

Ao todo são ofertadas 699 vagas, sendo 230 vagas de auditor-fiscal e outras 469 para o cargo de analista-tributário. Das vagas ofertadas e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 5% serão reservadas a Pessoas com Deficiência (PcD) e 20% serão reservadas aos que concorrerem a cotas para negros. Os salários são de R$ 21 mil (auditor) e R$ 11,6 mil (analista).



O concurso será realizado em duas etapas. A primeira delas é composta por provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório, e pesquisa de vida pregressa, de caráter eliminatório. Compõem a segunda fase o curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório; que será realizado on-line e de forma presencial em Brasília, Manaus (AM), Recife (PE), São Paulo (SP) e Curitiba (PR).

Os locais para realização das provas serão divulgados na página oficial do certame, a partir de 13 de março de 2023. Os exames serão aplicados em dois turnos, a prova objetiva de conhecimentos básicos no turno da manhã e no turno da tarde será aplicada a prova objetiva de conhecimentos específicos e prova discursiva.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins