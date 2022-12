Inscrições para concurso do Corpo de Bombeiros são prorrogadas até 20/12

Os salários vão até R$ 7 mil (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

As incrições para o concurso do Corpo de Bombeiros foram prorrogadas até 20/12. O prazo inicial era até ontem, 8 de dezembro. São 385 vagas para nível médio, nas carreiras de oficial, soldados combatentes e soldados especialistas.

A remuneração vai de R$ 4.360,83 a R$ 7.175,30. As incrições podem ser feitas nos sites do Corpo de Bombeiros e do IBGP , instituto responsável pelo concurso. O candidato deve ter entre 18 e 30 anos, altura mínima de 1,60 m, ensino médio completo e aptidão física. A taxa de inscrição é de R$ 101 (soldados) e R$ 220 (oficiais).

Quem preferir, também pode fazer a inscrição de forma presencial. Basta procurar uma sede do Corpo de Bombeiros no edital, e comparecer entre 9h e 12h e entre as 13h e 16h em dias úteis, com exceção das quartas, em que só as uniddes só funcionam pela manhã.

Confira as vagas:

21 para oficiais, sendo 18 masculinas e 3 feminas;

40 para especialistas ( 8 vagas para mecânico de motor à diesel; 2 para eletricista; 2 para desenvolvedor (de software); 2 para técnico em telecomunicações; 5 para técnico de enfermagem; 5 para técnico em saúde pública; e 10 para músicos, sendo 1 de baixo elétrico, 1 de euphorium, 2 de percussão, 1 de saxofone alto, 1 de saxofone barítono, 2 de trombone, e 1 de trompete)

324 para soldados, sendo 291 vagas masculinas e 33 femininas.

No dia 12 de fevereiro ocorrerão as provas da primeira fase nas cidades de Belo Horizonte, Uberlândia, Juiz de Fora, Montes Claros, Governador Valadares e Poços de Caldas. Nas cidades de Varginha, Uberaba, Divinópolis, Ipatinga e Teófilo Otoni serão no dia 21 de janeiro.