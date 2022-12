Inscrições do concurso do Ministério Público de MG serão encerradas nesta quinta (8/12)

(foto: MPMG/Divulgação)

Atenção concurseiro! Hoje é o último dia para se inscrever no concurso público do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A seleção está ofertando 101 vagas para analista e oficial, nas seguintes carreiras:

Nível médio:

Oficial - Serviços diversos

Nível superior:

Analista – administração pública

Analista – arquitetura

Analista – biblioteconomia

Analista – ciências contábeis

Analista – design gráfico

Analista – engenharia civil, segurança do trabalho, elétrica e mecânica

Analista – estatística

Analista – fisioterapia

Analista – história

Analista – jornalismo

Analista – letras

Analista – medicina cardiologia, do trabalho e clínica médica

Analista – pedagogia

Analista – psicologia

Analista – relações públicas

Analista – serviço social

Analista – TI

Além das vagas de preenchimento imediato, o certame conta ainda com diversas chances para formação de cadastro de reserva. Os aprovados receberão remuneração inicial de R$ 4.075,84, para oficial, e R$ 6.279,14, para analista, além do vale-lanche e auxílio-saúde para ambas as funções.

Os candidatos serão avaliados por meio de exame de conhecimentos, que consiste na realização de provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Os exames serão aplicados nos municípios de Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia, todos localizados no estado de Minas Gerais.

Aqueles que desejarem participar do certame deverão se inscrever até as 16h desta quinta-feira (8/12), por meio do site do Instituto Consulplan. As taxas são de R$ 90, para nível médio, e R$ 100, para superior.

Leia mais: Receita Federal abre concurso com salário que chega a R$ 21 mil

MPF disponibiliza o gabarito oficial preliminar da prova objetiva

Edital do concurso da Receita Federal é retificado pela primeira vez; confira