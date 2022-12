Inscrições abertas! Concurso da Unicamp oferta 43 vagas

(foto: PERRI/UNICAMP)

O concurso da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) já está com as inscrições abertas. O certame oferece 43 vagas para cargos de níveis médio e superior das áreas de tecnologia, saúde, arte, cultura engenharia, física, técnica, eletrotécnica, química, comunicação, televisão e vídeo, ciências sociais e humanas, contábil, mecânica e elétrica.



A remuneração ofertada varia de R$ 4.026,36 a R$ 7.971,85.



O período de inscrições ficará aberto até 19 de janeiro de 2023. As inscrições podem ser realizadas por meio do site banca organizadora, a Fundação Vunesp. As taxas custam R$ 125 para os cargos de nível médio e R$ 186 para as funções de nível superior.



Os candidatos serão submetidos as provas objetivas que serão aplicadas em 12 de março de 2023. Para algumas carreiras, também será realizada avaliação prática. O prazo de vigência desta seleção é de dois anos, com a possibilidade de ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do órgão.



Leia também: DPE-SP divulga edital do concurso público para o cargo de oficial

Comissão da Câmara aprova proposta que obriga criação de ouvidorias em órgãos públicos

Confira as dicas de especialistas para o concurso da Receita Federal

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins