Concurso dos Bombeiros: inscrições terminam nesta terça (20/12)

Ao todo, são 384 vagas disponíveis. Aprovados irão passar pela Escola de Formação da corporação (foto: CBMMG/Divulgação)









Com as provas marcadas para o dia 22 de janeiro de 2023, o curso de formação de oficiais tem uma taxa de inscrição de R$ 220, tendo início no mês de agosto, enquanto o de formação de soldados possui um valor de R$ 101 e tem previsão para começar em setembro do próximo ano.

As vagas de Soldado de 2ª Classe, durante o período do curso de formação, reserva uma remuneração com o valor inicial de R$ 4.360,83. Já as vagas de oficiais possuem um salário inicial de R$ 7.175,30. Ambos possuem abono fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica.

Soldados Especialistas

Os bombeiros ainda possuem o edital para o curso de formação de soldados especialistas que, também, encerra suas inscrições nesta terça-feira (20/12). Com a mesma remuneração, de R$ 4.360,83, estão disponíveis 39 vagas para diversas posições na corporação.

Mecânico - Motor à Diesel (8 vagas)

Eletricista (2 vagas)

Desenvolvedor (8 vagas)

Técnico em Telecomunicações (2 vagas)

Técnico em Enfermagem (5 vagas)

Técnico em Saúde Bucal (5 vagas)

Músico: Baixo Elétrico de corda (1 vaga)

Músico: Euphorium (1 vaga)

Músico: Percussão (2 vagas)

Músico: Saxofone Alto (1 vaga)

Músico: Saxofone Barítono (1 vaga)

Músico: Saxofone Tenor (1 vaga)

Músico: Trombone (2 vagas)

Músico: Trompete (1 vaga)

Para realizar inscrição acesse:





*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira

O prazo para inscrição nos concursos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) termina nesta terça-feira (20/12). No entanto, o período para solicitar a isenção das taxas de inscrição foi encerrado em 10/11.