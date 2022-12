Vagas da semana! Confira mais de 1,8 mil oportunidades em concursos com inscrições abertas

Diversas vagas de concursos públicos estão abertas nesta semana. Os certames contemplam mais de 1,8 mil vagas, além do cadastro de reserva. São oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Confira todas as chances abaixo:

DPE-SP

Organizado pela Fundação Vunesp, o certame oferta vagas para formação de cadastro reserva para o cargo de oficial. Seu edital foi republicado em 13 de dezembro. O documento teve alterações no valor da remuneração inicial, que passou de R$ 3.082,54 para R$ 3.560,33. O período de inscrições ficará aberto até 26 de janeiro de 2023. Saiba mais!

CBM-TO

O certame oferta 110 vagas para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais (CFO) e no Curso de Formação de Praças (CFP). Do total de vagas, 100 são destinadas para oficiais e 10 para cadete. O valor da remuneração chega a R$ 9.869,05. Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe, no período entre 21 de dezembro e 19 de janeiro de 2023. Saiba mais!

Receita Federal

O tão aguardado edital de abertura do concurso público da Receita Federal foi publicado. As vagas são destinadas para os cargos de auditor-fiscal e analista-tributário, cuja remuneração, respectivamente, é no valor de R$ 21 mil e R$ 11,6 mil. Ao todo são ofertadas 699 vagas. As inscrições ficarão abertas até 19 de janeiro de 2023. Saiba mais!

TJDFT

Estão abertas as inscrições do concurso público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Os candidatos poderão se inscrever até 27 de dezembro, por meio do site do Cebraspe, banca examinadora. O edital está com 30 oportunidades abertas para o cargo de juiz de direito substituto da Justiça do DF. O certame oferta salários iniciais de R$ 32.004,65. Saiba mais!

TRT-GO

São ofertadas vagas para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário, em diversas especialidades. As oportunidades somam 24, além do cadastro de reserva. Interessados podem se inscrever até 4 de janeiro de 2023. O salário inicial chega R$ 14.271,70. Saiba mais!

MP-MS

O Ministério Público do estado de Mato Grosso do Sul (MP-MS) tornou público o edital de abertura do concurso público para provimento de vagas para o cargo de analista. São ofertadas sete vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora do certame, o Instituto AOCP até 12 de janeiro de 2023. O valor da remuneração é de R$ 4.460,42 mais benefícios. Saiba mais!

Semad-GO

Aqueles que desejarem se inscrever no concurso público da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad-GO) têm até 8 de janeiro para se inscrever. O certame oferta 196 vagas destinadas para cargos de nível técnico e superior. Do total de oportunidades, 70 são destinadas para o cargo de técnico ambiental e 126 para analista ambiental. O salário ofertado é de R$ 4.020,09. Saiba mais!

CBM-SC

O Corpo de Bombeiro de Santa Catarina publicou dois editais. O primeiro oferta 15 vagas para ingresso no Curso de Formação de oficiais. O período de inscrições já está aberto e segue até 2 de janeiro. A remuneração chega a R$ 18.589. Saiba mais.

Já o segundo oferta 250 vagas, sendo 200 vagas para homens e 50 vagas para mulheres para ingresso no curso de formação de praças (CFP) da instituição, no cargo de soldado bombeiro militar. O período de inscrições será encerrado em 5 de janeiro. A remuneração inicial chega a R$ 6.000. Saiba mais!

TCE-ES

A seleção é destinada para o provimento de vagas no cargo de conselheiro substituto, cujo salário inicial é de R$ 33.689,11. É ofertada somente uma vaga imediata, as demais são destinadas para cadastro de reserva, observado o prazo de validade do certame, que a priori é de dois anos. As inscrições estarão abertas até 5 de janeiro de 2023. Saiba mais!

IEMA-ES

O certame está com 30 vagas abertas mais cadastro reserva para diversos cargos de nível técnico e superior. Os aprovados nos cargos de nível técnico receberão o salário inicial de R$ 3.339. Já para os profissionais de nível superior o salário inicial é de R$ 6.582,60. Os interessados poderão se candidatar até o dia 25 de janeiro de 2023. Saiba mais!

CBM-MG

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBM-MG) prorrogou o período de inscrições do concurso para provimento de oficial, soldado e soldado especialista. Agora, os interessados poderão se inscrever até 20 de dezembro. Ao todo são ofertadas 385 vagas, sendo distribuídas para homens e mulheres. Aprovados receberão subsídio mensal no valor de R$ 4.360,83 a R$ 7.175,30. Saiba mais!

Guarda Metropolitana de Palmas

A Guarda Metropolitana de Palmas lançou edital de novo concurso para provimento de 100 vagas para o cargo de guarda. Das oportunidades ofertadas, 50 são de preenchimento imediato e as 50 restantes são para cadastro reserva. O salário inicial da carreira é de R$ 3.440,77, acrescido de benefícios. O período de inscrição começará em 19 de dezembro e seguirá até 2 de fevereiro de 2023. Saiba mais!