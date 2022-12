Edital de abertura do concurso do CBM-TO é publicado; salário é de R$ 9,8 mil

(foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Foi publicado na edição desta sexta-feira (16/12) do Diário Oficial de Tocantins o edital de abertura do concurso do Corpo de Bombeiros Militar do estado (CBM-TO). O certame oferta 110 vagas para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais (CFO) e no Curso de Formação de Praças (CFP). Do total de vagas, 100 são destinadas para oficiais e 10 para cadete.Para se inscrever, o candidato deve ter idade mínima de 18 anos, no ato da inclusão na corporação, e idade máxima, no ato da inscrição no concurso público, de 32 anos, altura mínima de 1,63m, se do sexo masculino, e 1,60m, se do sexo feminino, além de ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH), permissão válida para dirigir ou comprovante de aprovação junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), no mínimo na categoria “B”.Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe, no período entre 21 de dezembro e 19 de janeiro de 2023. O valor da inscrição é de R$ 80 (oficiais) e R$ 120 (cadete).O certame será composto por cinco fases, todas as etapas serão realizadas na cidade Palmas. As etapas em ordem cronológica são:

Prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de capacidade física, de caráter eliminatório;

Avaliação de saúde, de caráter eliminatório e

Investigação social e da vida pregressa

Aplicação das provas objetivas e discursiva está prevista para 12 de março de 2023, no turno da manhã para cadete e no turno da tarde para oficiais.





Durante o período de formação, o ganho mensal do cadete I, em valores vigentes, é de R$ 5.297,71. O cadete que obtiver aprovação no CFO será declarado aspirante a oficial do Quadro de Oficiais do CBM-TO, com remuneração prevista de R$ 9.869,05.

Já a remuneração para aluno-praça durante o período de formação é de R$ 1.836,05. O Aluno-Praça que obtiver aprovação no Curso de

Formação de Praças será promovido à graduação seguinte, conforme legislação em vigor e remuneração prevista na Lei nº 3.900, de 30 de

março de 2022, e Portaria nº 521/2022/GASEC, de 20 de abril de 2022.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins