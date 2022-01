Colégio Naval altera idade máxima para ingresso em concurso

(foto: Colégio Naval - Marinha/Divulgação) Atenção, concurseiros! A Lei de Ensino da Marinha mudou e provocou alterações no concurso Marinha Colégio Naval . Agora, para participar do certame, a idade máxima estabelecida será de menos de 18 anos de idade no dia 30 do mês de junho.





A retificação saiu no Diário Oficial da União desta terça-feira (11/01). Com isso, os candidatos com 18 anos completos nesta data não poderão concorrer às vagas previstas no edital Marinha Colégio Naval 2021.





A Marinha do Brasil ofertou 129 vagas de nível fundamental para o Curso de Graduação. Os aprovados serão preparados para uma futura seleção da Escola Naval. A remuneração ofertado é de R$ 1.398,30.





Último Concurso

Em 2020 o Colégio Naval abriu concurso público com 129 oportunidades As vagas contemplaram o sexo masculino e os candidatos tinham que ter concluído ou estar cursando o 9° ano do ensino fundamental, além de possuir idade entre 15 e 18 anos e altura mínima de 1,54.





Os inscritos não podem ser casados, ter constituído união estável e/ou ter filhos. O curso é gratuito e o aluno receberá remuneração atinente à essa graduação, tendo como valor bruto, em termos atuais, R$1.398,30. Além disso, os alunos recebem alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.