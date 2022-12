Prefeitura Municipal de Boa Vista prorroga inscrições do concurso da SMEC-RR

(foto: Divulgação)

A Prefeitura Municipal de Boa Vista prorrogou o período de inscrições do concurso público da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC-RR) . A medida foi publicada na edição da última terça-feira no Diário Oficial municipal. Agora, prazo para realizar as incrições aberto até 4 de janeiro de 2023.As inscrições podem ser realizadas por meio do site do Instituto Idecan , banca organizadora do certame. A taxa de inscrições é de R$ 90. Ao todo são ofertadas 771 vagas, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são destinadas para os cargos de professor pedagogo, arte educador e professor de educação física. As vagas estão divididas da seguinte forma:

Professor pedagogo: 700 vagas;

Arte educador: 56 vagas e

Professor de educação Física: 15 vagas.

Serão aplicadas provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo questões, com peso diferenciado. Constará na prova as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Conhecimentos em Informática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos Pedagógicos (didáticos e legislação educacional). O exame será aplicado em 29 de janeiro de 2023.



A seleção também é composta por avaliação de títulos. O envio dos documentos comprobatórios de títulos será realizado por meio de ferramenta on-line, a ser disponibilizada no site do Idecan.



O prazo de vigência do certame será de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Município Boa Vista, Roraima, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. O salário inicial ofertado é de R$ 2.570,23.

*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader