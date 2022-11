Grupo Supernosso tem 400 vagas para preencher

Os candidatos interessados nas vagas do Grupo Supernosso terão de enviar currículo para o RH da empresa (foto: Katie White/Pixabay ) O Grupo Supernosso está com 400 vagas abertas para as lojas do Supernosso , Momento Supernosso, Apoio Mineiro e para a central de produção em Contagem e de logística, também na cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).





- produção e indústria, auxiliar de processo de produção e auxiliar de logística.









Com 82 anos de atuação, faturamento de R$3,40 bilhões e 10 mil colaboradores, o Grupo Supernosso está entre os 25 maiores no Brasil, de acordo com ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).



Para este ano, a expectativa de faturamento é de R$4 bilhões. E, até 2030, o grupo planeja triplicar o tamanho da empresa, com expansão de lojas para o interior de Minas Gerais e outros estados. Hoje, são 72 lojas físicas em Belo Horizonte e na RMBH.