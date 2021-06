Grupo Supernosso abre inscrições para o programa de trainee 2021

O processo de seleção será 100% on-line e após uma triagem inicial, os candidatos passarão por testes de lógica, avaliação de habilidades e comportamento, dinâmicas e entrevistas.



Os selecionados vão trabalhar em diversas áreas da empresa como: operações, comercial, gestão, projetos, financeiro, RH, marketing, logística e indústria.





O programa oferece aos trainees seguro de vida, convênios com instituições de ensino, assistência de saúde e odontológica, vale-alimentação, convênio com farmácia e vale-compras nas lojas do grupo.



Após a escolha dos candidatos, o trabalho deve começar em agosto.





"Queremos oferecer aos jovens recém-formados uma oportunidade de desenvolver suas habilidades e competências profissionais dentro de uma grande empresa varejista, como o Grupo Supernosso, com a expectativa de que venham a ser importantes líderes de nossos times. Estamos em constante evolução e sempre em busca de novos talentos que venham a contribuir com o fortalecimento do nosso propósito: facilitar o abastecimento de lares e negócios", destaca Andrea Gilbert, gerente geral de RH e jurídico do Grupo Supernosso.





O Grupo Supernosso tem 56 lojas físicas em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. São 27 unidades Super Nosso, que é a rede de supermercados gourmet; 11 lojas de proximidade, lojas menores com foco em conveniência, com a bandeira Momento Super Nosso e 18 atacarejos com a marca Apoio Mineiro.



Além do Super Nosso em Casa, canal de vendas on-line do Super Nosso e o Apoio Entrega, canal de vendas on-line do Apoio Mineiro.





Também integram o Grupo uma indústria, a Raro Alimentos, que manipula carnes e frios com SIF para atender às lojas do grupo, e uma infraestrutura completa de panificação, que produz pães artesanais e alimentos prontos de marca própria para venda nas lojas.



E a distribuidora especializada Decminas, que atende mais de 800 municípios mineiros. Ao todo, são mais de 8 mil funcionários. A empresa é uma das maiores do setor varejista em Minas Gerais e ocupa a 15ª posição no ranking nacional da Abras de maiores empresas supermercadistas no Brasil.