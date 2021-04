Minerva Foods abre inscrições para seu programa de trainee em 2021

Processo seletivo ocorrerá de maneira remota e os aprovados começam a trabalhar em julho de 2021 (foto: Jeswin Thomas/Unsplash)



A Minerva Foods, companhia de exportação de carne bovina e uma das maiores empresas na produção e comercialização de carne in natura e seus derivados na América do Sul, anuncia a abertura de inscrições para seu programa de trainee 2021.



Para participar do programa de trainee, os candidatos devem se inscrever até o dia 3 de maio, por meio do site: https://minervafoods.across.jobs/ .



Os trainees aprovados irão passar por um período de job rotation conhecendo diferentes áreas e posteriormente se desenvolvendo na sua área de atuação com a oportunidade de desenvolver projetos e melhorias dentro da companhia.



Os trainees selecionados serão preparados e desenvolvidos para ser uma peça fundamental dentro da organização, atuando a favor de uma estratégia de negócio.









A seleção passa por etapas de inscrições, provas on-line, dinâmicas de grupo, painel e entrevistas com gestores, banca com o diretor e admissão. O processo seletivo ocorrerá de maneira remota e os aprovados serão convocados para admissão, iniciando em julho de 2021.



As oportunidades são destinadas para estudantes, recém-formados e graduados com até dois anos nos cursos de: engenharia de produção, engenharia de alimentos, engenharia ambiental, engenharia industrial, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, engenharia elétrica, engenharia agronômica, engenharia logística, engenharia de processos, engenharia da computação, medicina veterinária, ciência da computação, sistema de informação, estatística, matemática, economia, administração, ciências contábeis, negócios internacionais, comércio exterior.





Sobre a Minerva Foods: https://www.minervafoods.com/