Locaweb abre inscrições para programa de trainee 2021

Você tem o sonho de trabalhar em uma grande empresa de tecnologia? Então aproveite que a Locaweb está em busca de jovens talentos para integrar o time como trainee. Você tem o sonho de trabalhar em uma grande empresa de tecnologia? Então aproveite que aestá em busca de jovens talentos para integrar o time como trainee.





As inscrições e etapas para o programa de trainee Locaweb encerram no dia 4 de abril. O processo de seleção será 100% on-line e dividido em oito etapas: inscrição, teste de lógica, game de competência, speak up, dinâmica de grupo e, por fim, painel e entrevistas com RH e gestores. O programa tem duração de 18 meses e serão contratados 10 profissionais para atuar na Locaweb e suas unidades de negócio.



candidatar: https://www.traineelocaweb.com.br. Para se



O intuito do programa de trainee é acelerar a carreira e contribuir com o crescimento profissional dos talentos, além de desenvolver competências fundamentais para a construção de sua jornada na empresa. Para isso, o programa será dividido em etapas.



Os profissionais passarão por uma integração inicial para conhecer a cultura do grupo Locaweb e imersão na área de contração, e depois seguirão para uma jornada de job rotation, retornando para a área de contratação apenas nos meses finais do programa.





Por fim, terão o desafio de desenvolver e apresentar um projeto individual. Vale lembrar que a Locaweb está buscando por diversidade e que existe a possibilidade do trabalho ser 100% remoto. Os trainees contarão com uma grade completa de desenvolvimento de soft e hard skills. Ainda com foco no desenvolvimento, passarão por constantes feedbacks e 1:1s ao longo do programa, além de terem o apoio de um mentor técnico e um diretor como sponsor, que irá fazer acompanhamentos mensais, com o objetivo de melhorar a performance dos trainees.Por fim, terão o desafio de desenvolver e apresentar um projeto individual. Vale lembrar que a Locaweb está buscando por diversidade e que existe a possibilidade do trabalho ser 100% remoto.





Benefícios





Quem trabalha na Locaweb como trainee conta com diversos benefícios. A empresa assegura salário compatível com o mercado, participação nos lucros, vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, ou vale-transporte, entre outros.



Quem pode participar?





Ensino superior completo - Bacharelado (concluído entre junho de 2019 e julho de 2021);

Formação em um dos seguintes cursos: engenharia (todos), administração, economia, marketing e outras graduações afins;





Inscrições





Os jovens profissionais interessados em fazer parte do time da Locaweb podem se inscrever no processo seletivo até o dia 4 de abril de 2021: https://www.traineelocaweb.com.br





