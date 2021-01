Abertas vagas para programa de trainee da Via Varejo

(foto: janeb13/Pixabay )



As inscrições para o novo programa de trainee da Via Varejo vão até o dia 1 de fevereiro e os interessados devem se inscrever por meio do site:



Os trainees selecionados irão passar por uma jornada de desenvolvimento em diversas áreas entre operações, vendas, marketing, finanças e tecnologia, com início em abril. As inscrições para o novo programa de trainee da Via Varejo vão até o dia 1 de fevereiro e osdevem se inscrever por meio do site: https://www.trainee.viavarejo.com.br Os traineesirão passar por uma jornada de desenvolvimento em diversas áreas entre operações, vendas, marketing, finanças e tecnologia, com início em abril.





O programa não exige nenhum curso específico para inscrição, considerando graduados em bacharelado, pós-graduação ou especialização, com formação entre dezembro de 2017 e dezembro 2020. Serão considerados tanto o conhecimento profissional como as experiências vivenciadas pelos candidatos, além de disponibilidade e flexibilidade para viagens.



A companhia oferece remuneração compatível com o mercado e benefícios. A seleção passa por etapas de teste de raciocínio lógico e de personalidade, avaliação em grupo baseada no negócio da Via Varejo com uma plataforma de interação e avaliação individual dos finalistas com participação do time de gestão da companhia.





LEIA MAIS 12:30 - 20/01/2021 Honda abre inscrições para o programa de trainee 2021

10:00 - 13/01/2021 Empresa global de ciência para nutrição e saúde abre vagas para trainee

12:30 - 02/12/2020 Multinacional abre inscrições para trainees. Salário acima de R$ 8 mil processo seletivo ocorrerá de maneira remota e os aprovados serão convocados em março para admissão, iniciando o programa em abril de 2021. Inicialmente, os selecionados irão atuar no formato de home office, mas o local de trabalho será na sede da companhia, em São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. ocorrerá de maneira remota e os aprovados serão convocados em março para admissão, iniciando o programa em abril de 2021. Inicialmente, os selecionados irão atuar no formato de home office, mas o local de trabalho será na sede da companhia, em São Caetano do Sul, no estado de São Paulo.





"Dentro da jornada de transformação que a companhia passa, o programa foi criado com o objetivo de desenvolver potenciais talentos, que já têm uma visão mais ágil e inovadora, em agentes de mudança dentro do negócio", afirma Rosi Purceti Balabram, diretora de pessoas e performance da Via Varejo.





Além de buscar a diversidade e inclusão no que se refere aos candidatos, a Via Varejo busca por profissionais que também tenham a diversidade de pensamentos. Os trainees aprovados poderão, ainda, participar dos grupos de afinidade da companhia com o objetivo de trazer mais inclusão para o dia a dia da empresa.