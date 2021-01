Air Liquide abre inscrições para seu programa de trainee

(foto: %u0410%u043B%u0430%u0431%u0443%u0433%u0430/Wikimedia Commons)



A Air Liquide Brasil, líder mundial em gases, tecnologias e serviços para a indústria e saúde, está com inscrições abertas para uma nova edição do seu Programa de Trainee, o ALLEX (Air Liquide Leading Excellence) 2021.



Podem participar profissionais recém-formados em qualquer curso de bacharelado, entre dezembro/2018 e dezembro/2020. Serão oferecidas oito vagas, todas para a matriz da empresa, em São Paulo, com atividades inicialmente desenvolvidas de forma remota.



As inscrições podem ser feitas até 31 de janeiro, pelo site da 99jobs, parceira da Air Liquide neste processo seletivo: https://99jobs.com/air-liquide/jobs/119115-programa-de-trainee-air-liquide-2021 .



desenvolvimento integral aos participantes, a partir do conhecimento de diferentes setores e atividades da empresa.



O processo seletivo será híbrido, ou seja, aberto tanto para o público interno (estagiários, por exemplo) quanto externo. Ao longo dos dois anos de duração do programa ALLEX, os trainees farão quatro rotações de área, sendo duas, no mínimo, em unidades de negócio. A cada etapa, os participantes também precisarão apresentar um projeto.





Para os trainees que se destacarem, há ainda a possibilidade de vivenciar uma das rotações do programa em nível internacional, em uma das unidades da Air Liquide no exterior.



Entre os diferenciais da empresa, está o de ser uma das melhores do país para se trabalhar, conforme certificação recentemente obtida, pelo segundo ano consecutivo, junto ao Great Place to Work (instituto que elabora o ranking das empresas com os melhores ambientes de trabalho do Brasil).





Por dentro do ALLEX





Pré-requisitos:





• Cursos: bacharelado em qualquer área de formação;





• Conclusão: entre dezembro/2018 e dezembro/2020;





• Nível do inglês: avançado/fluente;





• Disponibilidade para viagens.





Salário e Benefícios:





• Salário: compatível com o mercado;





• Assistência médica;





• Assistência odontológica;





• Previdência privada;





• Vale-refeição;





• Seguro de vida;





Etapas do processo seletivo:





• Inscrições;





• Testes on-line;





• Dinâmicas em grupo;





• Entrevistas finais;





• Admissão;





• Início em Março/2021.