Emgepron, em SC, divulga concurso para técnicos e engenheiros

(foto: Depositphotos/Divulgação)





Para o nível médio/técnico, o edital oferece os cargos de técnico de projetos navais – assistente administrativo, técnico eletricidade, técnico eletrônica, técnico instrumentação, técnico mecânica (inspetor de equipamentos), técnico mecânica, técnico qualidade, técnico segurança do trabalho e técnico tubulações. Candidatos com nível superior em engenharia poderão se inscrever no cargo de engenheiro (planejamento e controle).





Após contratados, os técnicos receberão salário de R$1.921 a R$2.768, enquanto os engenheiros terão direito a remuneração no valor de R$9.900. Além do salário base, os servidores da Emgepron terão direito a alimentação no local de trabalho, seguro de vida em grupo, vale-transporte, cesta-alimentação e convênios assistenciais e educacionais.





O concurso está sendo organizado pela banca Selecon e as inscrições deverão ser feitas no site , de 25 de março a 24 de abril. Há taxa de isenção de R$ 50 (nível médio/técnico) e R$ 80 (nível superior). Candidatos declaradamente hipossuficientes e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa nos próximos dias 23 e 24.

Fases de seleção





Os inscritos deverão passar pelas etapas de prova objetiva, avaliação de títulos, avaliação médica e checagem/comprovação dos documentos. A primeira etapa, composta por prova objetiva, está prevista para 20 de junho. A prova terá duração de três horas, aplicada durante a manhã. O exame contará com questões de conhecimentos básicos e gerais e conhecimentos específicos da área de atuação.





O concurso público terá prazo de validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, caso necessário. As contratações serão regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).





Edital n°1 segue com inscrições abertas





Também publicado em março, o edital n°1/2021 da Emgepron ficará aberto até 11 de abril. O certame oferta 32 vagas imediatas e formação de cadastro reserva (CR) para todos os níveis de escolaridade com atuação no Rio de Janeiro. As inscrições devem ser feitas pelo site da Selecon, com taxa de inscrição que varia de R$ 40 a R$ 80. Saiba mais!

















*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer









A Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) divulgou um segundo edital de abertura de concurso público nesta segunda-feira (22/3)! O novo certame conta com cinco vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de níveis médio/técnico e superior. As oportunidades são para a cidade de Itajaí, em Santa Catarina.