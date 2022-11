Concurso INSS registra mais de um milhão de inscritos

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Cebraspe, banca organizadora do concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , publicou nesta quarta-fiera (9/10) o número de inscritos no certame . Segundo a banca, foram registradas 1.023.494 incrições para as 1 mil vagas imediatas ofertadas.O índice de inscritos no certame representa uma pequena queda se comparado com o concurso de 2015, quando a banca registrou 1.043.807 de inscrições.De acordo com os representantes do governo, que estavam na coletiva de imprensa realizada em setembro, eram esperadas 1,5 milhão de inscritos. Também foi assegurado o chamamento do cadastro de reserva.



São ofertadas vagas para as 26 estados e para o Distrito Federal. As oportunidades para Brasília somam 13, sendo nove para ampla concorrência, uma para pessoas com deficiência e três para autodeclarados negros e pardos.

Das etapas

A seleção compreenderá duas etapas, de responsabilidade do Cebraspe, sendo elas: provas objetivas e curso de formação. Ambas de caráter eliminatório e classificatório. A previsão da aplicação das provas objetivas são para 27 de novembro nas cidades das 97 gerências regionais.

O exame será composto por 120 questões cujo o modelo é de certo ou errado. Com a autorização de reduzir o prazo entre o lançamento do edital e a prova objetiva, os candidatos terão dois meses para se prepararem após a publicação do conteúdo programático.

A prova objetiva terá itens sobre conhecimentos básicos com as disciplinas de língua portuguesa, ética no serviço público, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de informática e raciocínio lógico-matemático. Além de conhecimentos específicos para temas relacionados a benefícios previdenciários e legislação previdenciária. Para ser aprovado nesta etapa, o candidato deverá obter nota superior ou igual a:

10 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos;

21 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos;

36 pontos no conjunto das provas objetivas.

O curso de formação será realizado em nove capitais, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O curso terá carga carga horária de até 180 horas presenciais. O candidato matriculado receberá uma remuneração relativa à metade do salário do cargo.

Após o curso, os candidatos serão submetido a prova objetiva composta de 120 itens para julgamento certo ou errado, e de prova discursiva composta de duas questões discursivas cujo número máximo é de 15 linhas, com o conteúdo ministrado.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins