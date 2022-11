IBGE abre concurso com 157 vagas para agente de pesquisas e supervisor de coleta

(foto: Reprodução/Instagram/@ibgeoficial)



Foi aberto mais um concurso público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) . A instituição está oferecendo 157 oportunidades, sendo 154 para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento e três para supervisor de coleta e qualidade.

A forma de contratação é temporária, com previsão de contrato de um ano, podendo ser prorrogado. Os aprovados no cargo de agente receberão o salário de R$ 1.387,50 e os aprovados no cargo de supervisor receberão R$ 3.100. Ambas as atribuições terão jornada de trabalho de 40 horas semanais.