Vale abre processo seletivo com mais de 120 vagas

Larissa Silva é engenheira mecânica e atua como trainee na Mina do Pico, em Itabirito (foto: Miguel Santos/Divulgação)

A gerente global de atração de ralentos da empresa, Mira Noronha, ressalta que os dois programas de recém-graduados oferecem aos candidatos a oportunidade de iniciar e desenvolver uma carreira de sucesso. “O intuito da Vale é permitir que os profissionais selecionados explorem, aprendam e expandam suas habilidades para ocuparem, no médio e no longo prazo, cargos estratégicos na empresa. Valorizamos a diversidade e buscamos candidatos alinhados ao processo de transformação cultural pela qual a Vale está passando”.

Contratação e benefícios

O processo seletivo do Programa de Recém-Graduados 2023 acontece de setembro deste ano até fevereiro de 2023. A previsão de contratação é em maio de 2023. Além da oportunidade de desenvolvimento e aprendizado, a empresa oferece salário compatível com o de mercado e os seguintes benefícios: participação nos lucros e resultados (PLR); auxílio mudança; plano de previdência privada; assistência médica e odontológica; vale-refeição ou alimentação na empresa (quando aplicável); vale alimentação; auxílio farmácia e seguro de vida em grupo.

Leia também:



Leia também: Concurso Sefaz MG: inscrições abertas para as 431 vagas disponíveis.

Formada em engenharia mecânica no Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste), Larissa Silva se mudou para Itabirito (MG) quando foi aprovada na última edição do Programa Trainee Especialista de Engenharia e Geologia da Vale.



Atuando há apenas três meses na empresa, a trainee destaca que está realizando seu sonho profissional. “Trabalhar na Vale tem sido gratificante e desafiador. Sempre tive a ambição de um dia fazer parte desta empresa e hoje tenho a oportunidade de ter uma jornada de aprendizado e uma rotina na área operacional, colocando em prática os conhecimentos que adquiri na faculdade. Fui bem acolhida pela minha equipe e tenho todo o suporte para me desenvolver. Sinto como se já trabalhasse na Vale há anos”.

Programa Trainee Especialista em Engenharia e Geologia

Uma das premissas do Programa Trainee Especialista é proporcionar e expandir o conhecimento técnico dos profissionais nas áreas de mineração e logística. Espera-se que os candidatos tenham visão sistêmica e mentalidade digital.



No total, são cerca de 80 vagas para pessoas formadas em engenharia ou geologia, com graduação concluída entre dezembro de 2019 e março de 2023, e que tenham disponibilidade de mudança. O programa tem duração de 18 meses e algumas vagas podem exigir inglês intermediário.



A trilha de aprendizado será por meio de um curso de formação específico para cada área (mina, ferrovia ou porto) e aplicação prática na rotina de trabalho.

Uma novidade nesta edição é a oportunidade de os trainees especialistas experimentarem posições de supervisão em um curto/médio prazo como uma chance de desenvolvimento e preparação para assumirem posições de liderança no futuro.

Global Trainee Program

Serão cerca de 40 vagas para o Global Trainee Program, que busca candidatos com visão ampla, sistêmica e estratégica do negócio, além de mentalidade digital.



O programa terá duração de 18 meses e os profissionais podem ser formados em qualquer curso e ter finalizado a graduação entre julho de 2020 e março de 2023. Também é preciso ter conhecimento do idioma



O programa de desenvolvimento será focado em negócios e gestão de projetos e contará também com job rotations, ou seja, oportunidade de atuar em diversas áreas dentro das operações da empresa no Brasil. O programa terá duração de 18 meses e os profissionais podem ser formados em qualquer curso e ter finalizado a graduação entre julho de 2020 e março de 2023. Também é preciso ter conhecimento do idioma inglês avançado ou fluente e disponibilidade para mudanças e viagens.O programa de desenvolvimento será focado em negócios e gestão de projetos e contará também com job rotations, ou seja, oportunidade de atuar em diversas áreas dentro das operações da empresa no Brasil.

A Vale abriu inscrições para os dois programas de recém-graduados 2023 da empresa: o Global Trainee Program e o Programa Trainee Especialista de Engenharia e Geologia. São cerca de 120 vagas para os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará e Rio de Janeiro.