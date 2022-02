Gerdau tem vagas de trainee para mulheres engenheiras

É importante que as candidatas tenham pelos menos dois anos de experiência na área desejada (foto: RAEng_Publications/Pixabay )



Gerdau , maior empresa brasileira produtora de aço, tem nove vagas de trainee abertas exclusivamente para mulheres na usina de Ouro Branco, a maior unidade da Gerdau no mundo. As oportunidades fazem parte do programa de trainee da Gerdau e estão abertas na categoria trainees expert, para mulheres formadas entre dezembro de 2014 e dezembro de 2018 com experiência na área escolhida.Não há restrições de universidades de formação, idade, raça ou orientação sexual e podem participar todas aquelas que se identificam com o gênero feminino. É importante que as candidatas tenham pelos menos dois anos de experiência na área desejada. As inscrições estão abertas até 9 de fevereiro no site









"Concordamos com a importância da diversidade e da inclusão e, como empresa, reconhecemos que, sem diversidade, não há inovação", diz Caroline Carpenedo, diretora global de pessoas e responsabilidade social da empresa. Há 15 anos, a executiva iniciou sua carreira na Gerdau pelo programa de trainee e ocupou diferentes cargos até chegar à diretoria. "Nos últimos anos, avançamos em ações afirmativas para ampliar a participação feminina nas nossas equipes e seguimos focados em nossa meta de ter 30% de mulheres na liderança em 2025", diz ela. O programa G.Future reforça o compromisso de empoderar pessoas que constroem o futuro, e tem um olhar atento para a diversidade.





Com 18 meses de duração, o G.Future tem o objetivo de formar as lideranças futuras da Gerdau. Para isso, foi criada uma trilha de desenvolvimento exclusiva, na qual os candidatos passam por treinamentos com temas como negócio, transformação digital, ESG, excelência operacional, processos siderúrgicos, liderança, cultura e competências.



Isso juntamente com conhecimentos específicos de acordo com a área de atuação, como novos negócios, engenharia, industrial, comercial, tecnologia e áreas de apoio. Em paralelo, também trabalham em projetos relevantes em grupos multidisciplinares, além de um desenvolvimento personalizado focado em potencializar cada talento.

O PROCESSO SELETIVO





O processo seletivo conta com as etapas de inscrição on-line e entrevistas. “A ideia é criar experiências positivas que gerem um aprendizado de valor. Vamos selecionar mulheres que se conectem com os princípios da companhia e que buscam ser protagonistas de sua carreira”, completa Carpenedo.





Os benefícios oferecidos pela empresa são previdência privada, assistência médica e odontológica, auxílio-creche para colaboradoras, telemedicina, auxílio-medicamento, incentivo a curso de idiomas, horário flexível, home-office para vagas corporativas, participação nos lucros e resultados, vale-transporte ou fretado e vale-refeição ou refeitório (de acordo com a localidade).





Prazo para se inscrever: até 9 de fevereiro

até 9 de fevereiro Como se inscrever:

https://www.grupociadetalentos.com.br/gfuture_traineeexpert

Pré-requisitos: profissionais formadas entre dezembro de 2014 e dezembro de 2018 nos cursos de com experiência de dois anos na área escolhida.

profissionais formadas entre dezembro de 2014 e dezembro de 2018 nos cursos de com experiência de dois anos na área escolhida. Transporte: a empresa oferece transporte fretado para diversas cidades próximas, incluindo Belo Horizonte.