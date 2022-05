Grupo Reckitt abre programa de trainee com salário de R$ 8.500

O conhecimento da língua inglesa não é obrigatório, mas é desejável (foto: Naassom Azevedo/Pixabay )

O Grupo Reckitt, multinacional de bens de consumo em higiene, saúde e nutrição, busca futuros líderes. A companhia, que tem grandes marcas em seu portfólio como Luftal, Olla, Veja e Vanish, abre pelo segundo ano consecutivo as inscrições para o seu Programa de Trainee, em parceria com a 99jobs.O tema da seleção deste ano é “Vem do seu jeito, vem com tudo”. Os 13 candidatos selecionados começam a trabalhar, no Brasil, em agosto, com tempo previsto para o programa de 18 meses.