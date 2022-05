Localiza abre inscrições para Programa Trainee Supervisão

É importante que os interessados tenham disponibilidade para mudar de cidade (foto: BENIVALDO PEREIRA BR/Licenças Creative Wikimedia Commons)



Os interessados devem ter disponibilidade para mudar de cidade. A iniciativa busca formar lideranças para as agências de aluguel de carros em geral e para motoristas de aplicativos, lojas de seminovos e unidades de operação. Localiza está com inscrições abertas para a segunda edição do seu Programa Trainee Supervisão, voltado para profissionais graduados (em bacharelado ou licenciatura) entre janeiro de 2018 e dezembro de 2021, para atuação em diversas cidades do Brasil.





O Programa oferece benefícios como vale-alimentação e refeição, vale-transporte, seguro de vida, previdência privada, convênio médico e odontológico, participação nos lucros e resultados, auxílio creche, desconto no aluguel de carros e na compra de veículos seminovos e academia de ginástica.



Ao concluir sua trajetória de um ano, o trainee será responsável pela liderança da operação, realizando atendimento aos clientes, gerenciando processos e se relacionando com parceiros e fornecedores da Localiza.





Ao longo do Programa, o trainee terá acompanhamento, mentorias e passará por treinamentos comportamentais e técnicos. Ele inicia a jornada com uma integração presencial na matriz da companhia em Belo Horizonte, com duração de uma semana. Nesse período, terá seu primeiro contato com o mundo da mobilidade e uma introdução sobre a Localiza, explicação sobre as áreas de atuação e apresentação dos diretores. Na segunda semana, fará visitas à operação em Belo Horizonte, ampliando sua visão sobre o negócio.





Nos cinco meses e meio seguintes, o trainee ficará alocado em filiais para conhecer as operações mais complexas dos negócios da companhia. Depois, o passo é elaborar um projeto prático, em que precisará identificar um problema e apresentar uma solução, com o apoio da alta liderança, que contribuirá durante todo o processo. No sexto mês do programa, o trainee ficará em alguma unidade no Brasil.





"Concluída a etapa de formação, após um ano de Programa, o trainee será contratado como supervisor em uma filial, loja ou unidade de operações. O profissional estará pronto para assumir a responsabilidade de (...) garantir um atendimento de excelência para nossos clientes, contribuindo para o futuro da mobilidade sustentável”, comenta Daniel Linhares, diretor executivo de gente da Localiza.





De acordo com Linhares, "durante todo o período, o trainee supervisor terá seu primeiro contato com o mundo da mobilidade. Ele também contará com a Universidade Localiza (UL) em seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, a fim de adquirir conhecimentos e habilidades essenciais em sua jornada. Todos os conteúdos da UL são disponibilizados de forma on-line, por meio de uma plataforma preparada para formar profissionais em qualquer lugar do país. Além disso, o trainee supervisor passará por uma trilha específica de liderança, apoiada por facilitadores internos, a fim de desenvolver novas habilidades e instrumentalizá-los com as principais ferramentas e conteúdo para o desempenho da sua função", finaliza.

Resultados na prática

Formada em direito pela PUC Minas, Bruna Garcia, de 25 anos, foi aprovada no Programa de Trainee 2021 e, hoje, atua como supervisora virtual. "Aprendi muito em todas as etapas do processo, fui muito acolhida e tive a oportunidade de entender sobre o negócio da Localiza. E fiquei muto feliz porque meu projeto prático, que consiste em uma metodologia para supervisionar lojas a distância, tem sido colocado em prática aos poucos. Isso significa que meu conhecimento técnico tem contribuído para o desenvolvimento e resultados da companhia".

Outro exemplo de quem viveu a experiência do Programa, é João Pedro Corrêa, de 28 anos, supervisor da agência Catalão, em Belo Horizonte. Formado em engenharia elétrica pela UFSJ, ele diz que, mesmo em uma área diferente da sua formação, se vê bem colocado no mercado e acredita que, na Localiza, tem trabalhado competências exigidas atualmente. "Durante o meu desenvolvimento pude trabalhar competências gerenciais, analíticas e de liderança e acho que esse foi o grande diferencial. Além disso, ainda que o processo tenha sido on-line, as ações eram de extrema interação e ficamos muito próximos."





Serviço:

Programa Trainee Supervisão: voltado para profissionais graduados (em bacharelado ou licenciatura) entre janeiro de 2018 e dezembro de 2021. Período de inscrições: até 02/06 Requisitos gerais: ter disponibilidade para mudar para a localidade das vagas no Brasil; CNH categoria B há, no mínimo dois anos e disponibilidade para atuar aos fins de semana e feriados. Inscrições: por meio do site