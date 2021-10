Aberta as inscrições para o Programa Trainee 2022 da CBMM

AS

Empresa CBMM abriu as inscrições para a edição 2022 do seu Programa Trainee (foto: CBMM/Divulgação )

CBMM, empresa que atua na produção e comercialização de produtos de nióbio, abriu as inscrições para o seu Programa Trainee 2022.

Jovens talentos serão selecionados para um ciclo de desenvolvimento “fast-track” com duração de um ano, com intuito de aprimorar suas capacidades de liderança, gestão e inovação. O programa tem como diferencial o foco e desenvolvimento das competências de destaque de cada participante.

A ideia principal do programa é olhar para cada um de forma individualizada, como forma de alavancar o potencial de cada um nas áreas que irão atuar e buscar por profissionais que ajudem a transformar o futuro, hoje. Para isso, a empresa quer manter os selecionados em contato constante com os gestores da companhia, visando construir uma intensa jornada de empoderamento e de aprendizado ao longo do processo

“Buscamos pessoas diversas, engajadas, criativas e que queiram desenvolver uma carreira em uma companhia inovadora, ágil e referência em tecnologia de nióbio no mundo”, afirma Tamara Vieira, gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da CBMM.

As vagas serão para profissionais formados em áreas como engenharia, matemática, física, química, estatística e economistas que tenham o propósito de transformar o futuro a partir da tecnologia e de projetos disruptivos. Os interessados podem se candidatar até 2 de novembro, pelo site cbmm.across.jobs.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.