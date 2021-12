Programa Trainee Ipiranga 2022 abre vagas com salário de R$ 7,6 mil

Programa Ipiranga Trainee 2022 já está com as inscrições abertas e vagas de trabalho com remuneração de R$ 7,6 mil mensais para os selecionados (foto: Andrea Piacquadio/Pexels)

As inscrições para o Programa Trainee Ipiranga 2022 já estão abertas e vão até o dia 5 de dezembro. Com remuneração de R$ 7,6 mil mensais aos selecionados e uma série de benefícios, ele acontecerá no Rio de Janeiro e está aberto a candidata e candidatos de todo o país com formação entre janeiro de 2016 e dezembro de 2021. Para participar, os interessados podem ter concluído curso superior de qualquer área.

Ipiranga busca talentos que tenham interesse por inovação e apresentem foco no cliente, protagonismo, capacidade analítica, além de estarem dispostos a vivenciar um aprendizado contínuo. Disponibilidade para residir na cidade do Rio de Janeiro e para viagens, com mobilidade para qualquer localidade do Brasil, é um pré-requisito, enquanto o inglês é um diferencial. Também é desejável experiência prévia de, no mínimo, dois anos. As inscrições para a nova edição podem ser feitas neste link.



O novo Programa Trainee Ipiranga, que no ano passado teve mais de 24 mil inscritos, será iniciado em fevereiro de 2022, com duração de 12 meses. Entre as ações de desenvolvimento previstas em sua programação estão: job rotation com foco em um desafio de negócio apoiado em metodologia ágil, on the job para vivenciar o dia a dia e projetos da área, mentoria com executivos, imersão no propósito e cultura da Ipiranga, atuação transversal e contato com um ecossistema de aprendizagem que permite acelerar competências de liderança.

Além da capacitação, os selecionados terão benefícios como participação nos resultados, planos de saúde e odontológico, previdência privada, seguro de vida, horário flexível, home office parcial e vale-transporte. Os participantes admitidos neste processo ingressarão na empresa para atuar nas áreas Comercial; Tecnologia, Inovação e Novos Negócios; Planejamento e Finanças; Operações e Sustentabilidade.



"Seguimos em busca de formar talentos únicos, capazes de colaborar decisivamente para a constante evolução da nossa empresa e da sociedade, inspirando pessoas e equipes no dia a dia. O Programa Trainee Ipiranga é fundamental para este objetivo, pois ele oferece aos jovens profissionais tudo o que precisam para que se desenvolvam em diversas áreas estratégicas e absorvam a cultura e os valores da empresa. O programa incentiva o protagonismo e oferece aos participantes condições para que se sintam valorizados e estimulados", destacou Luciana Domagala, diretora de Pessoas e Sustentabilidade da Ipiranga.



A seleção acontece de forma online, não sendo necessário deslocamento, e o processo de inscrição é bastante ágil. As etapas de seleção, também remotas, incluem provas online, fit cultural, checkup de competências, entrevista com a equipe de RH e painel com os diretores.