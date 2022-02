McKinsey & Company abre seleção para estudantes a profissionais experientes

Entre as vagas, estágio em consultoria, analista de negócios, pessoa desenvolvedora de software, engenheiro de dados (foto: Tumisu /Pixabay)



As inscrições podem ser realizadas McKinsey & Company , presente em 69 países e referência global em consultoria, dá início ao processo seletivo de 2022. As oportunidades são destinadas a estudantes, pessoas recém-graduadas e profissionais experientes que tenham interesse em iniciar uma carreira em consultoria.As inscrições podem ser realizadas no site da firma aqui , com as posições para todo o Brasil, com vagas que contemplam estágio em consultoria, analista de negócios, pessoa desenvolvedora de software, engenheiro(a) de dados, pessoa arquiteta de nuvem, entre outras oportunidades.





Após o período de inscrição, de 13 a 21 de fevereiro, todos os candidatos aprovados na primeira etapa seguirão para a fase de “Mck Digital Assessment”.



Trata-se de um game on-line com duração de 60 minutos, totalmente interativo e diferente do modelo tradicional de testes com perguntas e respostas, que avaliará a capacidade de resolução de problemas, sem requerer preparação prévia ou conhecimento em negócios.



As pessoas aprovadas nessa etapa receberão a comunicação no dia 4 de março. Por fim, entre março e maio ocorrerão as entrevistas em formato virtual com os consultores(as), que são feitas em duas rodadas.





Como parte do processo, a fim de apoiar os candidatos a entenderem com mais profundidade a carreira em consultoria, a McKinsey preparou sessões virtuais, que acontecerão até dia 11/2.



Neste semestre, a iniciativa abordará a transição para carreira em consultoria, bate-papos com profissionais da firma, os projetos das principais práticas e dicas de preparação para o processo seletivo. Todos os eventos serão divulgados pelo Instagram @mckinseybrasil, assim como dicas para os interessados em se inscrever no processo seletivo.