ANP reabre período de inscrições para concurso com vagas temporárias

concurso prevê o preenchimento de 48 vagas de nível superior por tempo determinado. Os cargos são para áreas de engenharia, química industrial, direito, economia, ciências econômicas, matemática, contabilidade, estatística e outras formações.

Os aprovados realização as seguintes atividades:



Atividades de Fiscalização da Produção de Combustíveis I;

Atividades de Fiscalização da Produção de Combustíveis II;

Atividades de Fiscalização de Infraestrutura e Movimentação;

Atividades de Regulação de Novas Atribuições I;

Atividades de Regulação de Novas Atribuições II;

Atividades de Regulação de Novas Atribuições III;

Atividades de Regulação de Novas Atribuições IV;

Atividades de Regulação de Novas Atribuições V;

Atividades de Fiscalização do Abastecimento.





Para tomar posse do cargo, é necessário que o candidato possua diploma de curso superior na respectiva área de atuação, reconhecido pelo MEC, e registro no órgão de classe. Os salários iniciais são de até R$ 6.130,00.





Confira as novas datas



Além da reabertura do prazo, a ANP também alterou diversas datas importantes do cronograma do certame, confira:





8/9 a 11/9/2022 - Período de solicitação de inscrições e período de solicitação de inscrição com isenção de taxa de inscrição;





12 e 13/9/2022 - Disponibilização do link para verificação de deferimento da foto encaminhada na inscrição e prazo para novo envio de foto que atenda às determinações do sistema;





15 a 17/9/2022 - Consulta à situação provisória da solicitação de isenção de taxa de inscrição;





16 e 17/9/2022 - Prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção de taxa de inscrição;





21/9/2022 - Consulta à situação final da solicitação de isenção de taxa de inscrição;





22/9/2022 - Último dia para pagamento da taxa de inscrição;





15/9/2022 - Divulgação da relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência;





16 e 17/9/2022 - Prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento da solicitação de atendimento especial e contra o indeferimento da inscrição para concorrer como pessoa com deficiência;





29/9/2022 - Divulgação do edital que informará a disponibilização da consulta aos locais de provas;





9/10/2022 - Aplicação das provas objetivas;





11 a 14/10/2022 - Divulgação da consulta individual aos gabaritos preliminares das provas objetivas;





31/10 - Divulgação dos gabaritos oficiais definitivos e do edital de resultado final nas provas objetivas.





