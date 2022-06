Coca-Cola FEMSA Brasil oferece 72 vagas de emprego em Minas Gerais

Coca-Cola FEMSA contrata profissionais em diversas áreas em Minas Gerais (foto: Divulgação/Coca-Cola FEMSA)

A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, está contratando profissionais de diversas áreas para atuação em Minas Gerais . São 72 oportunidades abertas (entre vagas fixas e temporárias) nas unidades de Belo Horizonte, Betim, Divinópolis, Ipatinga, Itabirito, João Monlevade, Juiz de Fora, Mariana, Santa Rita do Sapucaí, Sete Lagoas e Três Corações, destinadas a profissionais com Ensino Médio, técnico ou formação superior. As oportunidades também estão disponíveis para pessoas com deficiência (PCD) e os interessados podem se cadastrar no site trabalheconosco.vagas.com.br/femsa