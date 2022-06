Conheça ferramentas que auxiliam os profissionais no mercado de trabalho

É possível o profissional se autoavaliar e voltar ao mercado de trabalho sem a ajuda de ninguém, mas o processo é mais rápido e eficiente com ajuda especializada (foto: Gerd Altmann/Pixabay )

Assessment. Outplacement. Coaching. Você conhece estas ferramentas e como elas podem contribuir no andamento da sua carreira? Madalena Feliciano, gestora de carreira na, afirma que estes processos consistem, resumidamente, na avaliação do profissional, identificando pontos fortes e pontos a serem melhorados, na recolocação no mercado e no aumento da performance.A especialista destaca que é possível o profissional se autoavaliar e voltar ao mercado de trabalho sem a ajuda de ninguém, mas é claro que este processo se torna muito mais rápido e eficiente quando ele pode contar com o auxílio de uma empresa especializada, ou seja, profissionais que podem orientá-lo com relação a postura na entrevista, revisão do currículo, pontos a serem melhorados e ainda ampliar a rede de contatos, gerando maior possibilidade de recolocação, comenta a especialista.