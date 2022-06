Empresa de celulose está com inscrições abertas para estágio

As vagas na Eldorado Brasil são para estudantes que irão concluir seus cursos entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024 (foto: Gerd Altmann/Pixabay )









Com ampla atuação no mercado, com frentes de operações florestais, industriais, logísticas e corporativas, a Eldorado Brasil oferece um amplo campo de atuação para estudantes que irão concluir seus cursos entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, de diversas áreas do ensino superior, como administração, TI, engenharias entre várias outras.





Para participar da seleção de estágio técnico é necessário estar no penúltimo ano ou já ter concluído a parte teórica no curso de segurança do trabalho. Os candidatos podem se inscrever pelo site.





“Iniciei como jovem aprendiz em 2014, mesmo ano em que dei início à faculdade de engenharia ambiental e sanitária, e fui privilegiada em poder atuar no setor de sustentabilidade. Foi incrível poder somar o conhecimento profissional com os estudos. É gratificante saber que todo o esforço valeu a pena. Sejam perseverantes, qualifiquem-se, tracem metas e objetivos”, diz Thaís Sebastião, que atua na Transportadora Eldorado.

Benefícios

Além de bolsa auxílio, os estudantes contarão com vale-refeição ou restaurante no local, seguro de vida, convênio médico e vale-transporte ou fretado. Também terão atividades práticas, treinamentos técnicos (nas respectivas áreas), participação em workshops, entre outros, durante o período em que estiverem na empresa.







A Eldorado Brasil Celulose está com inscrições abertas para vagas de estágio no Programa Super Talentos, que vai selecionar estudantes do ensino superior e técnico para trabalhar nas áreas corporativa, industrial, florestal, transportadora, comercial e logística. As oportunidades são para Santos (SP), São Paulo e Três Lagoas (MS). O período para os candidatos se inscreverem vai até o dia 15 de junho.