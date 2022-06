Startup de gestão para obras tem 100 vagas para qualificação e recolocação

A capacitação foi pensada e conduzida para ser feita de forma prática, 100% on-line e intuitiva, com acesso pelo celular, tablet ou computador (foto: Alpinex Fallprotection/Pixabay )



11:45 - 23/12/2020 MRV e Senai lançam desafio de inovação para startups na construção civil A Agilean, startup de gestão para obras, lança a AcademyCon, plataforma exclusiva com cursos gratuitos para levar agilidade à rotina dos profissionais da construção civil. São 100 vagas para profissionais em busca de recolocação profissional e que precisam de qualificação.Sabendo das necessidades de quem vive o dia a dia das obras de todo o país, a jornada de capacitação foi pensada e conduzida para ser feita de forma prática, 100% on-line e intuitiva, com acesso pelo celular, tablet ou computador.





André Quinderé, CEO da Agilean, conta que quem busca conhecimento sobre novas tecnologias para ter controle completo da obra têm acesso a informações de qualidade, com certificações, professores com experiência prática e formação acadêmica de alto nível. “É um conteúdo diferenciado, que irá ajudar o setor a se desenvolver ainda mais, com profissionais preparados para enfrentar os desafios do dia a dia das obras”.





Os profissionais que se interessarem pela opção gratuita terão acesso ao curso “Lean Construction Management White Belt”. A formação apresenta a importância do papel de um planejamento na transformação organizacional e ensina ferramentas simples de solução de problemas rotineiros.





Certificação





Com a certificação White Belts, o aluno está apto a desenvolver projetos de planejamento de obras com aplicação da Linha de Balanço e contribuir para alavancar os resultados das empresas, por meio da melhoria contínua no processo de planejamento da obra. Quem quiser se especializar ainda mais, a AcademyCon tem as versões Yellow Belt, Green Belt e Black Belt, com planos acessíveis e que podem ser parcelados.





A Agilean integra a BIM e Lean Construction, o que permite aos usuários terem uma visão ampla e precisa de todas as etapas da obra. Com a ferramenta é possível ter em um só local orçamentos, controle de qualidade, análise de valor agregado, gastos e informações em tempo real sobre a execução.



A combinação dos dados permite fazer uma análise completa do cenário, direcionar os recursos para o que realmente importa, além de elaborar os planejamentos de forma mais assertiva. A empresa também disponibiliza uma versão gratuita da plataforma em seu site.

André ressalta que é fundamental investir em conhecimento para transformar a realidade da construção civil. “É necessário automatizar as tarefas operacionais para que as pessoas se dediquem às ideias, pensando em melhorias e utilizando a criatividade para desenvolver cada vez mais projetos inovadores. É o que falta no setor”.





Sobre a Agilean





