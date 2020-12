MRV e Senai lançam desafio de inovação para startups na construção civil

(foto: MRV/Divulgação)



A MRV, plataforma de soluções habitacionais com mais de 40 anos de mercado, se uniu ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) para lançar um desafio para startups e empresas de base tecnológica em busca de soluções inovadoras para a indústria da construção civil.



A categoria será empreendedorismo industrial, que contará com dois desafios: gestão de inventário e romaneio de fôrmas e inteligência aplicada ao processo de modulação de peças e kits de fôrmas. Serão aprovados até quatro projetos que terão acesso a recursos de, no mínimo, R$ 250 mil para o desenvolvimento das propostas.



As inscrições e o edital completo podem sem acessados no endereço A MRV, plataforma de soluções habitacionais com mais de 40 anos de mercado, se uniu ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) para lançar um desafio para startups e empresas de base tecnológica em busca deinovadoras para a indústria dacivil.A categoria será empreendedorismo industrial, que contará com dois desafios: gestão de inventário e romaneio de fôrmas e inteligência aplicada ao processo de modulação de peças e kits de fôrmas. Serão aprovados até quatroque terão acesso a recursos de, no mínimo, R$ 250 mil para o desenvolvimento das propostas.Ase o edital completo podem sem acessados no endereço www.plataformainovacao.com.br . As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de janeiro de 2021.







"Vamos selecionar as startups com as melhores propostas, ajudá-las a fazer o planejamento e a execução dos projetos adequados ao tempo e do recurso disponibilizado pela chamada", afirma André Zanatta, gerente de inovação e tecnologia do CIT SENAI ( "Vamos selecionar as startups com as melhores propostas, ajudá-las a fazer o planejamento e a execução dos projetos adequados ao tempo e do recurso disponibilizado pela chamada", afirma André Zanatta, gerente de inovação e tecnologia do CIT SENAI ( https://www7.fiemg.com.br/cit ), explicando que o projeto será executado no CIT.



Zanatta reforça ainda que a iniciativa traz a possibilidade de novos e bons negócios para toda a cadeia produtiva da construção civil.



"Queremos proporcionar a geração de negócios entre as empresas, fortalecer serviços e produtos a partir da resolução destes desafios. Quem sabe, possibilitar que novas empresas trabalhem com a MRV, deixando o setor mais produtivo e também, mais seguro" reforça o executivo.





Flávio Vidal Cambraia, gestor executivo de inovação e P&D da MRV, reforça a importância da chamada: "Essa iniciativa é de grande relevância para a companhia, que está aberta ao desenvolvimento de tecnologias em colaboração com o ecossistema de inovação".



"Será uma excelente oportunidade de unir inteligência interna e externa para criar soluções relevantes para os nossos empreendimentos e, consequentemente, nossos clientes e o setor de habitação no Brasil. Contar com mentes pensantes, pessoas engajadas e a estrutura do Senai nos faz ter ótimas perspectivas", ressalta Vidal.





Parceria em pesquisa e desenvolvimento





Tendo como um de seus pilares a inovação, a MRV, anunciou, em junho de 2020, a criação do seu próprio Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, que está instalado no CIT SENAI, em Belo Horizonte.



A iniciativa, inédita no setor de construção civil, tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento de tecnologias, novos processos e métodos construtivos, desenvolvimentos e testes de materiais, entre outros pontos, com o intuito de entregar aos brasileiros habitações com cada vez mais qualidade e tecnologia.