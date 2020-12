Construção civil contrata durante a pandemia

(foto: dewikinanthi/Pixabay )



Um dos poucos setores que não precisou fechar as portas durante a quarentena, a construção civl contribuiu para a criação de empregos e se tornou um termômetro da economia nacional. Um dos poucos setores que não precisou fechar as portas durante a quarentena, acivl contribuiu para a criação de empregos e se tornou umda economia nacional.

A construtora Emccamp Residencial, depois de contratar 219 profissionais entre agosto a outubro em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, com destaque para os cargos de servente, pedreiro e encarregado de obras, volta a abrir mais vagas.





Desta vez, a Emccamp Residencial tem mais 35 vagas abertas, tanto para a área operacional quanto administrativa.



O setor só cresce. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês de agosto/2020 confirmam o melhor desempenho da construção civil, que gerou um saldo positivo de 50.489 novos postos de trabalho com carteira assinada.









Contratado em maio de 2020, Tiago Matos, que atua na área de marketing, disse ter sido pego de surpresa ao ser chamado para a entrevista na Emccamp.



"Eu estava trabalhando em uma empresa que vinha passando por dificuldades, com redução da jornada de trabalho, salário e muitas demissões. Comecei a enviar currículo, mas não pensei que seria chamado tão rapidamente. Fiz quase todo o processo seletivo de maneira on-line e logo iniciei as atividades, já em regime de home office. Para mim ficou claro que é um setor que está estável e que a empresa segue crescendo, mesmo em um cenário desafiador e atípico como o que vivenciamos atualmente", destaca.









as vagas: https://www.empregos.com.br/empresa/construtora-emccamp/g-789 .





"Em um ano tão conturbado como o que estamos vivendo, a construção civil tem mostrado a sua força e importância para alavancar a economia brasileira. As vendas de apartamentos também superaram as expectativas, o que atribuo à busca pelo padrão de qualidade e conforto em imóveis compactos, nesses tempos de home office, e a fatores como a taxa de juros no menor patamar da história e as medidas de apoio anunciadas pela Caixa Econômica Federal", diz a analista de RH, Claudilene Camargo de Sá.