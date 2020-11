Direcional Engenharia abre vagas para estágio em cinco capitais

(foto: mohamed Hassan Pixabay )



Está aberta a seleção para o programa de estágio em engenharia e arquitetura 2021 da Direcional Engenharia, uma das maiores construtoras do país. As inscrições vão até 22 de novembro e devem ser feitas exclusivamente pelo site



As oportunidades são nas cidades de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus e Fortaleza e destinadas a universitários de 5º a 8º períodos de engenharia civil, engenharia de produção e arquitetura.





O programa oferece benefícios como bolsa-auxílio compatível com o mercado, seguro de acidentes pessoais, vales transporte e refeição. Os candidatos devem ter bons conhecimentos de inglês e disponibilidade para começar a estagiar em janeiro de 2021.





"Nosso programa visa capacitar os estagiários para que possam vivenciar o dia a dia de uma grande companhia, com atuação nacional, e ganhar maturidade em sua preparação a futuros cargos dentro da construtora. Para isso queremos estudantes com desenvoltura e habilidades para lidar com situações bastante dinâmicas e compreender as diferentes áreas do negócio", explica Milena Resende, gestora de RH da Direcional Engenharia.



As etapas do processo seletivo





Após fazer a inscrição, o candidato passará por três etapas no processo seletivo. A primeira dela é a de provas on-line de português, inglês e matemática, além de testes comportamentais.





A segunda fase conta com uma dinâmica de grupo utilizando um modelo de gamificação, que servirá para medir a capacidade de interagir em grupo e em situações específicas.



A terceira etapa será um painel com todos os gestores nacionais e diretoria, que contará também com um estudo de caso, e entrevistas presenciais.





Os novos estagiários começam sua carreira na companhia a partir de janeiro de 2021. E já irão participar de treinamentos de integração e tour pelas obras para conhecer o coração das atividades da empresa.





Sobre a Direcional Engenharia





A Direcional Engenharia aparece como uma das maiores construtoras do Brasil de acordo com o Ranking INTEC 2019, entidade que acompanha a evolução da construção civil há décadas.



Com sede em Belo Horizonte, a companhia está listada no Novo Mercado, o mais elevado padrão de governança corporativa na bolsa de valores B3, antiga BM&FBovespa. Atua em 13 estados brasileiros.



Ao longo de seus 39 anos de fundação, superou a marca de 150 mil unidades entregues e incorporadas nos segmentos de médio e alto padrão e empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida, além de hotéis e empreendimentos comerciais.



A Direcional utiliza um método construtivo que prevê a capacitação de equipes locais e proporciona a construção de duas torres, da fundação até o acabamento, em até 45 dias. As atividades no canteiro de obras alcançam 99,6% de industrialização.





Programa de Estágio 2021 - Direcional Engenharia





Benefícios: bolsa-auxílio, seguro de acidentes pessoais, vales transporte e refeição.





Inscrições: até dia 22/11









Vagas: Belo Horizonte, Fortaleza, Manaus, Rio de Janeiro, Campinas e São Paulo.





Início do estágio: janeiro de 2021