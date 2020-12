Startup de moda abre mais de 50 vagas para vários cargos

(foto: Carla Burke/Pixabay )



As ações sociais do Repassa, startup de moda consciente e brechó on-line, não se limitam às doações que são geradas dentro da moda circular, incentivadas pela marca. Como parte de uma construção e capacitação do time como um todo, a diversidade na contratação de pessoas têm o propósito de alcançar diversas frentes do Repassa, incluindo o setor de tecnologia - fortemente estimulado para melhorias na experiência de compra e navegabilidade do site.









O Repassa afirma ainda que todas suas posições disponíveis são habilitadas para pessoas com deficiência, sendo a quantidade total de cerca de 50 vagas abertas no momento: Com as recentes parcerias feitas com as plataformas Namoa ( https://www.namoadigital.com/ ), que apoia pessoas em estado de refúgio para resgate ao mercado de trabalho, e TransEmpregos ( https://www.transempregos.org/transempregos ), projeto voltado para a empregabilidade de profissionais transgêneros com atuação em todo o Brasil, a startup deseja ampliar o recrutamento de pessoas sem distinção de gênero, sexo ou etnia.O Repassa afirma ainda que todas suas posições disponíveis são habilitadas para pessoas com, sendo a quantidade total de cerca de 50abertas no momento: https://www.repassa.com.br





De acordo com Karen Lopes, gerente de RH do Repassa, as parcerias reforçam o compromisso com a sociedade e ajudam na transformação da indústria da moda, por meio de contratações de pessoas.









Sobre o Repassa





Criado pelo empresário Tadeu Almeida, o Repassa é uma startup de moda consciente e brechó on-line. Fundada em 2015, a empresa já economizou mais de 553 milhões de litros de água, evitou que 2,4 toneladas de CO2 fossem emitidas e reduziu 13 milhões de kW/h de energia.



Desde o início da operação, em 2015, a marca já recebeu mais de R$ 10 milhões de aportes provenientes de fundos de venture capital e investidores-anjos.