Sete startups selecionam profissionais para vagas em todo o país

Pertencentes ao portfólio da Wayra, hub de inovação aberta do Grupo Telefónica no mundo e da Vivo no Brasil, sete startups estão com vagas abertas em todo o país. As posições são para atuar desde gerente de marketing até analista de suporte.

Muitas empresas sentiram o efeito da pandemia do novo coronavírus em seus negócios, inclusive com aumento das demissões. Por outro lado, outras crescem e continuam contratando.



Entre as empresas que estão com vagas abertas estão nomes como, Bovcontrol, Plugg.To, RankMypp, Social Miner, Econodata, Netshow.me e iUPay, todas pertencentes ao portfólio da Wayra, hub de inovação da Vivo no Brasil e da Telefónica no mundo.

Confira as oportunidades:

1 - Bovcontrol (4 vagas)





americana está com vagas abertas nas áreas de front-end e back-end developer e full stack developer, entre outros. Informações: http://bovcontrolcareers.squarespace.com/open-positions



Criada para conectar o mundo da pecuária às novas tecnologias, a BovControl ajuda fazendeiros a desenvolverem a gestão de seus rebanhos, conectando-os com fornecedores, processadores e varejistas, por meio da coleta e análise de dados. A startup está com vagas abertas nas áreas de front-end e back-end developer e full stack developer, entre outros. Informações: http://bovcontrolcareers.squarespace.com/open-positions

2 - RankMyAPP (1 vaga)



Referência global em inovação e qualidade focada em estratégia de mobile marketing, como o melhor ranqueamento nas lojas virtuais com app store optimization e campanhas de mídia para aplicativos, o RankMyAPP ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de agências e/ou empresas que trabalham com ASO e conta com 150 colaboradores. A startup está com uma vaga aberta para gerente de marketing para atuar na geração de resultados B2B alinhados à estratégia da empresa. Informações: http://rankmyapp.gupy.io/jobs/254335





3 - Plugg.To (7 vagas)



O hub de integração para marketplaces está com vagas para desenvolvedores, sendo cinco para back-end developer e um para dront-end developer, além de um analista de suporte. Para as vagas de back-end, é necessário que o candidato tenha sólidos conhecimentos no uso, manutenção e criação de APIs. Em front-end, é preciso ter conhecimento em desenvolvimento web, vue.js e integração de APIs. Os salários dos desenvolvedores vão de R$ 2 mil a R$ 8 mil entre juniores, plenos e seniores. Para mais informações:

4 - Social Miner (4 vagas)



A startup especializada em dados de comportamento, que usa inteligência artificial, big-data e humanização para ajudar empresas a melhorar sua performance, está com oportunidades para engenheiros de software senior, data engineers, engenheiro de devops e front-end engineer senior.

Para se candidatar acesse:



5 - Econodata (12 vagas)



Referência em prospecções B2B, a Econodata une vendas com tecnologia para fornecer uma plataforma de prospecção com 20 milhões de empresas de todo o Brasil. A empresa está em constante crescimento e está com mais de 12 vagas em TI nas cidades de São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre, trabalhando 100% remoto. O detalhamento das vagas está em http://econodata.recruitee.com/



6 - Netshow.me (11 vagas)



A Netshow.me, startup que oferece soluções profissionais de vídeo e transmissões ao vivo para empresas e produtores de conteúdo, está com oportunidades para customer success, inside sales, produto e tecnologia. As vagas são para atuar em São Paulo, no modelo remoto. Para se candidatar, acesse: http://jobs.kenoby.com/netshowme





7 - iUPay (3 vagas)



Startup de inovação em métodos de pagamento, a iUPay está com três vagas abertas em sofware engineer, para estudantes de engenharia da computação, ciência da computação ou cursos relacionados. O profissional irá desenvolver micro serviços e jobs de back-end de larga escala para servir de suporte ao novo sistema de pagamentos digitais do Brasil. Para mais informações: http://www.iupay.com.br/ ou envie currículo para vagas@iupay.com.br .