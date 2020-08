DPDF retifica concurso: vagas alteradas e cronograma de nomeações divulgado

Novo concurso público da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) teve edital retificado. A alteração, solicitada pelo Tribunal de Contas (TCDF) , envolve mudanças na distribuição de vagas entre os cargos, atualização do cronograma, novos requisitos para a área de arquivologia, alteração no período de isenção de taxa, entre outros.

As vagas, agora, estão sendo distribuídas da seguinte forma:

O edital ainda trouxe um cronograma de nomeações, que pode se estender até 2023, veja:

Houve ainda a exclusão do subitem 8.3.6 e, consequentemente, da previsão de disponibilização de link para a indicação de candidatos moradores de mesma residência para a realização das provas no mesmo local.

O concurso agora tem a possibilidade de isenção total para pessoa com deficiência comprovadamente carente, conforme o § 3º do art. 54 da Lei nº 6.637/2020.

A avaliação de títulos também foi alterada. Ela passa a valer 8,50 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor.

Por fim, houve modificações no conteúdo programático para as áreas de direito e legislação, administração, arquitetura e economia.

Outros principais pontos do edital continuam os mesmos: a remuneração inicial é de R$ 5.241,22 e a carga horária segue sendo 35 horas semanais. O período de inscrição também não foi alterado. Para concorrer, basta se inscrever no site da Cebraspe, banca organizaroa do concurso, do dia 15 de setembro a 5 de outubro de 2020. A taxa custa R$ 101,87, e deve ser paga até dia 7 de outubro deste ano.