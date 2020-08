Empresa de tecnologia abre mais de 100 vagas para criar banco digital

(foto: Tumisu/Pixabay )

A GFT, empresa global referência em tecnologias exponenciais para transformação digital e projetos ágeis, anuncia a abertura de mais de 100 vagas para atender um projeto de inovação e fazer parte da criação de um banco digital. Os profissionais de todo o país podem se inscrever no processo seletivo, que ocorre no formato digital.

As posições são voltadas para as áreas de Java, arquiteto AWS, NOde.JS, Front-end, Mobile e Full Stack. Não é necessário ter ensino superior na área, já que companhia oferece incentivos à programas, treinamentos, certificações, graduação e pós-graduação.



Todas as oportunidades são para trabalho remoto neste momento, podendo haver mudanças após a pandemia.





Além dessas oportunidades, a companhia anunciou recentemente que está com 154 posições abertas para arquitetura e desenvolvimento de softwares, analistas de testes e gestão de projetos.





Desde o início da pandemia, a companhia também investiu em processos de seleção e contratação digitais. Os novos contratados começam a trabalhar de forma remota e recebem em casa o kit de boas-vindas e os equipamentos para desenvolver as atividades. Os profissionais também participam de treinamentos, bate-papos digitais, landing com o presidente e iniciativas culturais.





Ao longo deste ano, a GFT já contratou mais de 350 colaboradores, sendo 183 no período de isolamento social, reforçando que a companhia tem no seu DNA a excelência digital. "A GFT busca sempre por inovações e pelas melhores respostas e soluções para os nossos clientes. É uma característica intrínseca. Isso nos permite agir rapidamente diante de situações complexas e a nossa expansão contínua é um reflexo dessa concepção", complementa Santos.





candidatar: http://jobs.gft.com/search . Para se



Sobre a GFT



A GFT está impulsionando a transformação digital das empresas líderes mundiais nos setores financeiro e de seguros assim como na indústria de manufatura. Como provedora de serviços de TI e engenharia de software, a empresa oferece forte capacidade de consultoria e desenvolvimento em todos os aspectos das tecnologias pioneiras, como engenharia de nuvens, inteligência artificial, Internet das Coisas para a Indústria 4.0 e blockchain.