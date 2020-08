Até R$ 8,9 mil: EBSERH reabre seleção com vagas para HUB e mais 21 estados

(foto: Divulgação/EBSERH ) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) reabriu as inscrições para a contratação temporária de pessoal visando o combate à pandemia covid-19. Assim, os interessados em concorrer no processo seletivo emergencial (PSE) 03/2020 tem até as 22h do dia 16 de agosto para se cadastrar.





A seleção tem como objetivo a formação de cadastro reserva nos cargos de médico em sete especialidades (pediatria, neonatologia, ginecologia e obstetrícia, infectologia, nefrologia, pneumologia, radiologia e diagnóstico por imagem), enfermeiro em duas especialidades (nefrologia e saúde do trabalhador), além de fonoaudiólogo, nutricionista e analista de recursos humanos.





Os salários variam de R$ 4.909,48 a R$ 8.984,81, para jornadas de trabalho semanal que vão de 24h a 40h. Há chances para o Hospital Universitário de Brasília (HUB), além dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.





As convocações continuam a depender da demanda dos hospitais, podendo contratar, no total das seleções, até 6.000 profissionais temporários, somadas as contratações temporárias anteriores.





Os aprovados vão realizar triagem e atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos de coronavírus, mediante contratação temporária pelo prazo que persistirem as Declarações de Emergência em Saúde Pública, tendo como prazo máximo dois anos.





Para se inscrever, o candidato deve preencher formulário eletrônico, anexar currículo, diploma e documentação comprobatória de experiência profissional. O resultado está previsto para o dia 18 de agosto. O critério de seleção acontecerá mediante Experiência Profissional.





De acordo com a EBSERH, o processo seletivo não impacta os concursos públicos realizados em 2019 e visa ao preenchimento de vagas temporárias criadas transitória e especificamente para a atuação durante a pandemia do coronavírus (covid-19), não podendo ser utilizada para provimento de vagas efetivas, constantes no quadro de pessoal da Ebserh, e não guardando relação com as contratações temporárias descritas nos Concursos Públicos nºs 01/2019 e 02/2019, que se referem a reposições temporárias de vagas efetivas, em casos de afastamentos ou licenças de empregados efetivos.





Grupo de risco

Não poderão se inscrever na seleção pessoas que se encontrem dentro das especificações abaixo: