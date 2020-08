Em 2020, a SES DF nomeou mais de 1.100 servidores efetivos

(foto: Divulgação Agência Brasília ) Em 2020, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) nomeou um total de 1.106 servidores efetivos, contando com os 42 convocados no Diário Oficial local (DODF), desta quinta-feira (13/8). Assim, a pasta chamou neste ano 824 médicos, 207 enfermeiros, 74 especialistas em Saúde e um técnico em Saúde.





A título de comparação, em 2019 foram nomeados 376 profissionais de saúde, sendo 200 médicos, 131 técnicos de enfermagem, 27 especialistas em Saúde e 18 enfermeiros. Houve cerca de 194% de aumento nas contratações com relação ao ano passado, ou seja, quase o triplo delas.





“Essas nomeações vem para fortalecer a rede pública de saúde no combate a pandemia. Há um esforço de gestão em garantir o melhor atendimento à população nesse momento e isso passa pelo reforço de mais profissionais, especialmente enfermeiros, que estão na linha de frente”, afirmou o secretário de Saúde, Francisco Araújo.





Estão, entre os chamados de hoje, enfermeiros obstetras e de Família e Comunidade. “Conforme o compromisso do governador Ibaneis Rocha e do secretário de Saúde, mesmo com a vigência da Lei n° 173, que prevê vedações voltadas ao controle das despesas obrigatórias, todas as vacâncias serão preenchidas com a convocação de concursados”, destacou Silene Almeida.