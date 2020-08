Startups divulgam vagas para profissionais de diversas áreas

(foto: Gerd Altmann/Pixabay )

netLex

Com início de suas atividades em 2014, o netLex é uma plataforma especializada na automatização e gestão de documentos. Seus criadores, Flávio Ribeiro e Wagner Possas, trouxeram por meio da startup, uma possibilidade de extrair inteligência de contratos com o objetivo principal de torná-los mais eficientes desde sua elaboração até a assinatura. Em constante expansão, a empresa está com seis vagas abertas nos cargos de: account executive, analista de marketing digital, UX designer, estagiário(a) de suporte e duas para engenheiros (as) de software. Os interessados podem se candidatar enviando um e-mail para: time@netlex.com.br. As vagas são para a cidade de Belo Horizonte, local onde a sede da empresa está instalada.

NZN

publicidade e comunicação on-line. Além de um amplo leque de serviços para marcas e agências, a empresa é proprietária de diversas verticais, como TecMundo, VOXEL, The BRIEF, Mega Curioso, Minha Série, Baixaki, Click Jogos e Save Coins. Atualmente, a organização conta com 25 milhões de visitantes únicos mensais em suas propriedades, alcançando um a cada cinco usuários da internet brasileira. As vagas disponíveis são customer success, produto, product owner, product designer, estagiário de conteúdo, operador baixaki, desenvolvedor full stack. As inscrições podem ser feitas pela Gupy: A NZN tem quase 20 anos de mercado, sendo um dos principais players para soluções deo on-line. Além de um amplo leque de serviços para marcas e agências, a empresa é proprietária de diversas verticais, como TecMundo, VOXEL, The BRIEF, Mega Curioso, Minha Série, Baixaki, Click Jogos e Save Coins. Atualmente, a organização conta com 25 milhões de visitantes únicos mensais em suas propriedades, alcançando um a cada cinco usuários da internet brasileira. Asdisponíveis são customer success, produto, product owner, product designer, estagiário de conteúdo, operador baixaki, desenvolvedor full stack. Aspodem ser feitas pela Gupy: https://nzn.gupy.io/



BR Mobile





A BR Mobile oferece solução mobile prática e segura às diferentes demandas das empresas. Fundada em 2011, pelo empreendedor Rony Breuel, a startup conta com um serviço sob demanda de aluguel de celulares, tablets e devices mobile. O foco é para uso corporativo em eventos, workshops, ações de marketing e pesquisas de mercado. Com a pandemia e o isolamento social, a demanda de equipamentos aumentou para uso em home office. A empresa dispõe de 5 mil devices disponíveis para locação e faz, hoje, 300 locações mensais. Em 2020, a empresa estima manter a média de faturamento com crescimento de 30% ao ano e com isso, abre vagas na área comercial para gerente de contas corporativo e também em operacional para auxiliar operaciona - com formação necessária em logística ou TI. Os interessados podem enviar email para rh@brmobile.com.br.



Cuidas



(foto: Elena Borisova/Pixabay )





médicos de família para atendimentos no próprio local de trabalho. A plataforma oferece maior otimização de tempo e custos mais baixos para as empresas clientes. Em seu segundo mês de operação, a empresa recebeu sua primeira rodada de investimento dos fundos Kaszek, Canary, Innova Capital e Bridge One, além de investidores-anjos como os próprios fundadores do Nubank, Guiabolso, Ingresse e Mandalah. Hoje a healthtech tem oportunidades em São Paulo para Head of Customer Success, Analista de Growth e Head of Growth, Head de Operações e Head de Pessoas e Cultura. As inscrições podem ser feitas pela Kenoby: https://jobs.kenoby.com/cuidas .



Gupy Fundada em 2018 por três amigos, a Cuidas tem a finalidade de conectar empresas compara atendimentos no próprio local de trabalho. A plataforma oferece maior otimização de tempo e custos mais baixos para as empresas clientes. Em seu segundo mês de operação, a empresa recebeu sua primeira rodada de investimento dos fundos Kaszek, Canary, Innova Capital e Bridge One, além de investidores-anjos como os próprios fundadores do Nubank, Guiabolso, Ingresse e Mandalah. Hoje a healthtech tem oportunidades em São Paulo para Head of Customer Success, Analista de Growth e Head of Growth, Head de Operações e Head de Pessoas e Cultura. As inscrições podem ser feitas pela Kenoby:





recrutamento com base em inteligência artificial no Brasil, a Gupy teve um crescimento não só na procura de clientes, que foi quintuplicado em relação ao mesmo período de 2019, mas também na abertura de vagas para fazer parte do time de ‘Gupiers’ - como são chamados os colaboradores da empresa. Em home office até o fim de 2020, a startup abriu 25 vagas entre efetivas, estágios e banco de talentos. Entre elas estão oportunidades para oportunidades são para analista de mídia paga, business development representative, especialista de gente, especialista em HR customer success, executivo de contas field sales, Key Account Manager, Sales Director, e outras. Além disso, há três vagas para estágio nas seguintes áreas: jurídico, business intelligence em customer success e customer experience. Acesse o link, veja mais e se inscreva: Líder em sistema decom base em inteligência artificial no Brasil, a Gupy teve um crescimento não só na procura de clientes, que foi quintuplicado em relação ao mesmo período de 2019, mas também na abertura de vagas para fazer parte do time de ‘Gupiers’ - como são chamados os colaboradores da empresa. Em home office até o fim de 2020, a startup abriu 25 vagas entreEntre elas estão oportunidades para oportunidades são para analista de mídia paga, business development representative, especialista de gente, especialista em HR customer success, executivo de contas field sales, Key Account Manager, Sales Director, e outras. Além disso, há três vagas para estágio nas seguintes áreas: jurídico, business intelligence em customer success e customer experience. Acesse o link, veja mais e se inscreva: https://vempra.gupy.io/?utm_source=site&utm_medium=menu&utm_campaign=CarreirasGrowth



Alana AI

marketing, Alana AI está também em crescimento no Brasil. Para auxiliar os consumidores a se comunicarem com as marcas que consomem, a empresa aposta no aumento da procura pela inteligência artificial como aliada para marketing e vendas, e por isso, está com 12 vagas abertas. Para iniciar o trabalho em home office, a startup está recrutando candidatos para duas posições: growth hacker, que tem duas vagas, e business analyst júnior/pleno, com três vagas. Para trabalhar em São Paulo, existem outras duas posições: designer digital, que tem duas vagas e inside sales, com cinco vagas abertas: Com operações no EUA, Reino Unido, Portugal, Argentina e México, a startup global de inteligência artificial proprietária desenhada exclusivamente para o, Alana AI está também em crescimento no Brasil. Para auxiliar os consumidores a se comunicarem com as marcas que consomem, a empresa aposta no aumento da procura pelacomo aliada para marketing e vendas, e por isso, está com 12 vagas abertas. Para iniciar o trabalho em home office, a startup está recrutando candidatos para duasgrowth hacker, que tem duas vagas, e business analyst júnior/pleno, com três vagas. Para trabalhar em São Paulo, existem outras duas posições: designer digital, que tem duas vagas e inside sales, com cinco vagas abertas: https://alana.ai/



Appzinho

mercado imobiliário da cidade do Rio de Janeiro desde 2018, a startup criada exclusivamente por mulheres vem conquistando espaço entre proprietários e inquilinos que buscam opções de locação de imóveis e de compartilhamento de quartos de maneira mais transparente e humanizada, sem as famosas "regras malucas" que dificultam o processo. Com o crescimento da demanda de serviços oferecidos pela plataforma gratuita nos últimos meses, a empresa está investindo em tecnologia para aprimorar suas funcionalidades e oferece vaga para o cargo de CTO. Vale ressaltar que a vaga oferecida é exclusiva para mulheres e remota, método que já faz parte do fluxo de trabalho da startup: https://angel.co/company/appzinho-1/jobs/861232-chief-technology-officer .



OnDoctor Por meio de um portal bastante atuante noda cidade do Rio de Janeiro desde 2018, a startup criada exclusivamente porvem conquistando espaço entre proprietários e inquilinos que buscam opções de locação de imóveis e de compartilhamento de quartos de maneira mais transparente e humanizada, sem as famosas "regras malucas" que dificultam o processo. Com o crescimento da demanda de serviços oferecidos pela plataforma gratuita nos últimos meses, a empresa está investindo em tecnologia para aprimorar suas funcionalidades e oferece vaga para o cargo de CTO. Vale ressaltar que a vaga oferecida épara mulheres e remota, método que já faz parte do fluxo de trabalho da startup:





Por meio da telemedicina e de um aplicativo cheio de funcionalidades, o OnDoctor oferece aos seus usuários um atendimento ágil, eficiente e flexível, feito por profissionais altamente qualificados e de diversas especializações como clínicos gerais, psicólogos, nutricionistas, pediatras, entre outros. É a tecnologia trazendo flexibilização e acessibilidade para diversas pessoas que precisam ter acesso a saúde de maneira eficaz, sem filas de espera. Visando alcançar cada vez mais pacientes em todo o país, o OnDoctor está com vagas de estágio disponíveis para a área de tecnologia (desenvolvedores front-end/UX e engenheiro devops) e com uma vaga de growth hacker. Além disso, a startup está recrutando novos profissionais para fazer os atendimentos pela plataforma das seguintes especialidades: psicólogos, nutricionistas, clínicos gerais, pediatras, ginecologistas, cardiologistas, dermatologistas e psiquiatras. Para se candidatar ou saber mais sobre as vagas abertas, basta enviar um e-mail para recrutamento@ondoctorbrasil.com.br currículo anexado ou acessar o site oficial da empresa e se cadastrar através do link trabalhe conosco. É importante lembrar que todas as posições na empresa são 100% remotas.



Appmax





pagamentos para e-commerce e negócios digitais. A empresa tem como um dos seus principais objetivos aumentar o faturamento de seus clientes e as conversões em pagamentos, garantindo, em média, até 50% de crescimento. Além disso, a Appmax está com 35 vagas abertas para os setores administrativo, comercial, customer experience, pessoas e relações, risco e compliance, tecnologia e televendas. Para saber mais sobre as oportunidades e se candidatar, basta entrar no site da empresa e enviar o seu currículo: Fundada em 2018 pelos irmãos Marcos e Betina Wecker e pelo sócio Gustavo Krüger, a Appmax, sediada na cidade de Porto Alegre, é uma startup que oferece soluções completas deparae negócios digitais. A empresa tem como um dos seus principais objetivos aumentar o faturamento de seus clientes e as conversões em pagamentos, garantindo, em média, até 50% de crescimento. Além disso, a Appmax está com 35 vagas abertas para osadministrativo, comercial, customer experience, pessoas e relações, risco e compliance, tecnologia e televendas. Para saber mais sobre as oportunidades e sebasta entrar no site da empresa e enviar o seu currículo: https://jobs.kenoby.com/appmax



AgriTask



(foto: hannahlmyers/Pixabay )





Com sede em Tel Aviv (Israel), a AgriTask é uma plataforma capaz de integrar e automatizar dados colhidos no campo, facilitando assim a tomada de decisões precisas por parte dos produtores. Atualmente atua em diferentes tipos de empresas do setor agrícola como grandes produtores, empresas de alimentos, bebidas e insumos agrícolas, governos e ONGs, financeiras e empresas de seguro agrícola. Seu crescimento no primeiro semestre de 2020 chegou a 50% e com subsidiária no Brasil, está oferecendo vaga para consultor comercial (Sales) na região de Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso e Sinop, municípios localizados no Mato Grosso. A vaga está sendo conduzida pela hub talent. A agrotech disponibiliza também uma oportunidade para customer success e os interessados podem enviar o currículo para pedro.selegato@agritask.com.

















































Com asocioeconômica causada pela Covid-19, muitos profissionais estão buscando novas oportunidades de trabalho. Por isso, selecionamos 95 vagasem startups das mais diversas áreas de atuação. As oportunidades são parade tecnologia, comunicação, direito e negócios, em escritórios nas cidades deCuritiba, Porto Alegre e Cuiabá.