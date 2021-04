Pesquisa aponta que mineiros aumentaram gastos com educação na pandemia

Mineiros investiram mais em conhecimentos em março em comparação com o ano passado (foto: Pixabay/Divulgação) educação não pararam em Minas Gerais. Uma pesquisa feito pela empresa Mobills, startup de gestão de finanças pessoais, constatou que os gastos com educação em Minas Gerais cresceram 29%, em comparação com a média registrada no começo do ano passado. Mesmo em tempos de isolamento e crise financeira, os investimentos emnão pararam em Minas Gerais. Uma pesquisa feito pela empresa, startup de gestão de finanças pessoais, constatou que os gastos com educação em Minas Gerais cresceram 29%, em comparação com a média registrada no começo do ano passado.







A expansão do investimento em educação agora compensa a redução no início da pandemia da COVID-19. Em março de 2020, quando o isolamento social teve início no Brasil, os gastos registrados com educação no estado caíram 14% em comparação com fevereiro do mesmo ano.





Os registros analisam despesas com escolas, cursos de idiomas, especialização e também capacitação, além de universidades.





Na análise feita pela Mobills, é possível observar que os meses de maio e junho de 2020 foram os com maior queda em relação às despesas na categoria. Já no mês de outubro de 2020, os gastos saltaram. Em novembro os mineiros gastaram mais do que em todos os outros meses com educação.





“No início, as pessoas não podiam prever o que ia acontecer, o cenário era incerto e preocupante para muitas famílias. Algumas pessoas desmatricularam filhos de escolas particulares, outras optaram por renegociar valores, abandonaram cursos e faculdades, até porque muita gente ficou desempregada. Em outubro, quando a economia voltou a reagir, inclusive com parcelas do auxílio emergencial chegando a mais pessoas, começamos a ver um movimento de recuperação também para o setor de educação”, explica Carlos Terceiro, CEO da Mobills.





Em outubro, porém as despesas registradas com educação em Minas Gerais foram 35% maiores do que o valor registrado em janeiro de 2020.





Para o especialista em educação, Vinícius Freaza, a retomada do investimento que as famílias fizeram em educação aconteceu porque as instituições de ensino se adequaram melhor à tecnologia. “Escolas, por exemplo, passaram a investir em novas ferramentas e até aperfeiçoaram seus métodos pedagógicos. Algumas delas adotaram também plataformas de avaliação online para os alunos”.





“É interessante notar que o aumento de gastos de setembro para outubro pode ter sido puxado pelo investimento dos pais que matricularam seus filhos em escolas mais preparadas com a tecnologia. No ensino médio, os alunos precisavam se manter em preparação para a prova do Enem, mesmo à distância, e as escolas que melhor ofereceram isso receberam mais alunos. No início de 2021, é possível ver um forte aumento de despesas, momento também que as instituições começam a aplicar seus reajustes anuais e que mais instituições estão preparadas com novas plataformas e ferramentas tecnológicas.”, analisa Freaza.





Ticket médio





Embora o aplicativo tenha registrado aumento de gastos durante os meses analisados pela startup, o ticket médio se manteve estável, em comparação com o início de 2020 e o de 2021. Em janeiro do ano passado, a média dos gastos em Minas Gerais era de R$ 266,18 e em fevereiro de 2021, a média foi de R $271,21.