Escolas estaduais ficarão fechadas em municípios inseridos na onda roxa

Escolas estaduais ficarão fechadas enquanto a onda roxa prevalecer no município (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) onda roxa do plano Minas Consciente, permaneçam fechadas, sem atendimento à comunidade. Todo trabalho necessário será feito de maneira remota. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) determinou, nessa quarta-feira, (17/3) que todas as escolas estaduais localizadas em municípios inseridos nado plano Minas Consciente, permaneçam fechadas, sem atendimento à comunidade. Todo trabalho necessário será feito de maneira remota.

Segundo a SEE/MG, todos os procedimentos de contratação temporária e convocação para atuar nas escolas vai acontecer de forma remota. Além disso, os auxiliares de serviços da educação básica (ASB), terão a prestação de serviço suspensa enquanto as escolas permanecerem fechadas, já que desempenham funções que não podem ser feitas em teletrabalho. A orientação é que esses profissionais acompanhem as atualizações, para saber sobre a reposição desses dias.

Avaliação diagnóstica

O calendário das provas diagnósticas também precisou ser alterado e, de acordo com o governo de Minas, entre os dias 15 e 26/3, serão aplicadas avaliações on-line para estudantes matriculados do 9º ano do ensino fundamental ao 3° ano do ensino médio (regular), além dos alunos da educação de jovens e adultos (EJA) médio. Já entre os dias 22 e 31/3, os alunos matriculados do 2º ao 8º ano do ensino fundamental (regular) e estudantes da EJA fundamental farão suas provas.

O formato de aplicação continua o mesmo. Para quem tem acesso à internet, a avaliação fica disponível no formato digital: o caderno de prova ficará no aplicativo Conexão Escola 2.0 e também no hotsite Estude em Casa.

Já os alunos sem acesso à internet, vão receber cadernos de testes impressos juntamente com os planos de estudos tutorados (PETs).

Vagas excedentes

De acordo com a SEE/MG, a matrícula dos estudantes pelo Sistema Único de Cadastro Escolar e Encaminhamento para Matrícula (Sucem) está sendo feita de forma remota e teve o prazo estendido de dois para quatro dias úteis a partir da data do encaminhamento.

Todo o processo passou a ser feito por e-mail e o endereço eletrônico de cada escola está disponível no site, clicando aqui . As unidades de ensino devem divulgar a alunos e pais ou responsáveis o endereço eletrônico para que a documentação da confirmação da vaga seja enviada.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.