Em modo remoto, rede pública de MG volta às aulas nesta segunda

Aulas da rede pública estadual serão transmitidas no canal da Rede Minas (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG) rede pública estadual começou nesta segunda-feira (08/03) de forma remota. Até sexta-feira (12/3), os alunos serão acolhidos pelas escolas e apresentados aos processos de aprendizado à distância e partir da próxima segunda (15/3), as aulas do Se Liga na Educação e os Planos de Estudos Tutorados (PETs) terão início. O ano letivo de 2021 dacomeçou nesta segunda-feira (08/03) de forma remota. Até sexta-feira (12/3), os alunos serão acolhidos pelas escolas e apresentados aos processos de aprendizado à distância e partir da próxima segunda (15/3), as aulas do Se Liga na Educação e os Planos de Estudos Tutorados () terão início.

Segundo a superintendente de Políticas Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), Esther Augusta Nunes Barbosa, os alunos precisam sentir que são parte da escola. Por isso. entre o planejamento, está a criação de um vídeo curto dos professores e do ambiente escolar, para apresentá-los por meio de fotos e conversas virtuais.

disponível desde o dia 03/03 no Ao longo da semana de acolhimento, os estudantes serão apresentados às ferramentas de estudo remoto e o PET já estádesde o dia 03/03 no site Estude em Casa . Os alunos que não tiverem acesso à internet receberão o material impresso, como aconteceu em 2020. Cada escola vai organizar a logística de entrega respeitando os protocolos de prevenção à COVID-19 da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Além do site, os alunos podem assistir a aulas que passarão na TV, de segunda à sexta-feira na Rede Minas. De 7h30 às 12h30 o programa Se Liga na Educação será transmitido e reapresentado pela TV Assembleia. O conteúdo das teleaulas será alinhado com os PETs e começará a partir do dia 15/3.

Outra opção para acompanhar os estudos é o aplicativo Conexão Escola 2.0, que foi atualizado e agora conta com melhorias como a plataforma Google Sala de Aula. Segundo o governo de Minas, a inclusão desse programa foi um pedido dos alunos e professores, que estarão disponíveis no momento das aulas para interagir com estudantes. Podendo postar atividades, transmitir aulas por vídeo e tirar dúvidas.

Este ano, a SEE/MG vai oferecer um Reforço Escolar, que tem previsão de início a partir do resultado das avaliações diagnósticas realizadas no final do ano letivo de 2020. Durante as provas de 2021, novas análises serão feitas e caso seja necessário, a escola entrará em contato com o aluno e seus responsáveis, informando a necessidade de participação nas atividades de reforço.

Em 2021 a educação mineira terá mais de R$ 350 milhões em investimentos. De acordo com a secretária de Estado de Educação, Julia Sant’Anna, serão R$ 90 milhões investidos em adicional de manutenção para pequenos reparos nas unidades escolares, R$ 170 milhões a mais sobre o valor que normalmente é destinado pelo Governo de Minas para a alimentação escolar e mais R$ 90 milhões distribuídos para as unidades de ensino que serão reconhecidas com o Prêmio Escola Transformação por bom desempenho de gestão e aprendizado.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria