430

Lula Marcelo Camargo/Agência Brasil



A insatisfação com a economia brasileira entre os executivos do mercado financeiro aumentou, de acordo com nova pesquisa da Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira (19/9). Entre os entrevistados, 72% acreditam que o país está indo na direção errada, contra 28% que acreditam que o Brasil está no caminho certo. Para comparação, em julho deste ano, no terceiro levantamento da série de pesquisa, esta avaliação era de 53%.





Ainda segundo o levantamento, o percentual de entrevistados que acreditam que a economia irá melhorar nos próximos 12 meses é de 36%. Há dois meses, o número representava 53% dos entrevistados. Já o grupo de executivos que consideram que a política econômica do governo irá piorar subiu de 21%, em comparação a julho, para 34% em dois meses. Para 30% a economia ficará do mesmo jeito, ante 26%, em comparação a julho.

A avaliação negativa do governo aumenta

O número de entrevistados que avaliam o governo positivamente caiu de 20% (em comparação a julho), para 12%. Em março deste ano, a avaliação positiva era zero entre os executivos. Outros 41% veem o governo como regular, ante 36% registrado em julho.





Também caiu a avaliação positiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, passando de 65% para 46%. Subiu de 24%, para 31% aqueles que consideram a atuação do ministro regular; e passou de 11% para 23% aqueles que avaliam o trabalho de Haddad negativamente.

A pesquisa foi realizada com 87 economistas e executivos do Rio de Janeiro e de São Paulo, entre os dias13 e 18 de setembro.