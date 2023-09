430

Maior contribuição foi do setor agropecuário Agência Brasil/Arquivo O Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais, que mede o conjunto da riqueza produzida no estado, registrou um aumento de 3% no segundo trimestre de 2023 em comparação ao mesmo período de 2022, registrando um aumento de R$ 242,7 bilhões para R$ 258,1 bilhões. Em comparação ao primeiro semestre deste ano, o aumento é de 4,4%. Já o acumulado do ano é de 3,1% em comparação ao mesmo período de 2022.





Os dados foram apresentados pela Fundação João Pinheiro (FJP) nesta sexta-feira (15/9). De acordo com a instituição, o resultado está relacionado ao desempenho em vários setores, principalmente da agropecuária, de serviços e das indústrias de transformação e extrativas.









Na indústria, o crescimento foi de 3,5% na comparação anual e 0,9% na comparação com o primeiro trimestre de 2023. Já na estimativa de serviços, o crescimento foi de 2,2% em comparação ao mesmo período de 2022, e 1,3% em comparação ao primeiro trimestre.





"Nessa base de comparação também é importante falar das indústrias extrativas. Neste ano de 2023, estão com nível de produção muito acima do observado no ano passado. O primeiro semestre já foi muito bom, mas na comparação interanual isso fica ainda mais claro", destacou o pesquisador Raimundo de Souza.





O pesquisador também pontua que a expectativa para o terceiro e o quatro trimestres são relativamente positivas. Em razão da base de comparação alta que o setor da agropecuária já registrou neste último trimestre, a expectativa é de que o crescimento seja menor neste segmento.

Contribuição no PIB do Brasil

De acordo com o pesquisador Raimundo Souza, da FJP, Minas está em um processo de contínuo aumento na participação do PIB no Brasil. No segundo trimestre de 2023, a participação estimada de Minas Gerais para o PIB do Brasil foi de 9,8%, contra 9,7% do segundo trimestre deste ano.