PIB de Minas Gerais teve crescimento de 3,5% em 2022

O setor agropecuário teve crescimento de 9,7% em relação à 2021 (foto: Seapa / Divulgação)

A Fundação João Pinheiro (FJP) apresentou nesta quinta-feira (16/3) o PIB de Minas Gerais em 2022. Houve crescimento real de 3,5%, resultado superior ao estimado para o PIB brasileiro, divulgado pelo IBGE que mostra um crescimento real de 2,9%.





O resultado do acumulado do ano foi considerado positivo para os pesquisadores da FJP, com crescimento em vários setores, principalmente agropecuária e de serviços, e queda apenas nas indústrias extrativa (-1,6%) e de transformação (-1,3%).





Números





O PIB de Minas Gerais foi estimado em R$ 924,7 bilhões em 2022. Em termos nominais teve uma variação de 14,1% em relação ao resultado de 2021, de R$ 810,4 bilhões. Porém, uma parte desse crescimento se deve ao aumento de preços. Portanto, em termos reais, o crescimento real foi de 3,5%.





Em termos proporcionais, a contribuição de Minas Gerais para o PIB do Brasil correspondeu a 9,3% no ano passado. Em 2021, ela foi de 9,1%.





“Percebemos uma contribuição muito importante do valor adicionado na agropecuária, que passou de R$ 49 bilhões para mais de R$ 60 bilhões, no ano de 2022. O crescimento do setor foi estimado em 3,7%, sendo que 12,7% se refere ao aumento dos preços e 9,7% de crescimento real da produção”, afirmou Raimundo Legal, pesquisador da FJP.

BH terá fábrica de hidrogêmio verde e quer protagonismo na pauta ambiental

Segundo ele, a indústria foi o setor que menos contribuiu para este resultado. O setor de maior peso na economia, o de serviços, também teve uma contribuição na melhoria da participação do PIB de Minas no total nacional.





Em relação ao 4° trimestre, houve uma desaceleração. O PIB do estado foi estimado em R$ 233,4 bilhões. Em termos nominais teve uma variação de 10,7% em relação ao resultado de 2021, de R$ 211 bilhões. Já em termos reais, houve um crescimento real de 1,2%.





Em termos proporcionais, a contribuição de Minas Gerais para o PIB do Brasil correspondeu a 9% neste trimestre. Em 2021, ela foi de 9,1%, neste trimestre.





Agropecuária





O setor teve um crescimento significativo. O Valor Adicionado Bruto (VAB) agropecuário de Minas foi estimado em R$ 60,7 bilhões em 2022. Em termos nominais, teve um crescimento de 23,7% em relação ao resultado do ano anterior, de R$ 49,1 bilhões; e em termos reais, aumento de 9,7%.





Em termos proporcionais, a contribuição de Minas para o VAB agropecuário do Brasil correspondeu a 9% no ano passado. Em 2021, ela foi de 7,4%.





O Valor Adicionado Bruto (VAB) é o valor que cada setor da economia acresce ao valor final de tudo que foi produzido em uma região. Já o PIB é a soma dos VABs de todos os setores e de impostos.





Indústria





O setor industrial, que compreende a mineração, indústria de transformação e da construção, foi o que menos contribuiu para o avanço da economia de Minas. O Valor Adicionado Bruto (VAB) industrial de Minas foi estimado em R$ 235,9 bilhões em 2022. Em termos nominais, teve um crescimento de 7,5% em relação ao resultado do ano anterior, de R$ 219,4 bilhões; e em termos reais, aumento de 0,1%.





Houve ainda uma perda de participação em relação ao PIB nacional. Em termos proporcionais, a contribuição de Minas para o VAB industrial do Brasil correspondeu a 11,5% no ano passado. Em 2021, ela foi de 12,2%.





Serviços





O setor corresponde a quase 2/3 do total do VAB na economia do estado e teve uma expansão significativa, assim como a agropecuária. O Valor Adicionado Bruto (VAB) de serviços de Minas foi estimado em R$ 521 bilhões em 2022. Em termos nominais, teve um crescimento de 17,5% em relação ao resultado do ano anterior, de R$ 465,6 bilhões; e em termos reais, aumento de 5%.





Em termos proporcionais, a contribuição de Minas para o VAB de serviços do Brasil correspondeu a 8,9% no ano passado. Em 2021, ela foi de 8,6%.





Balanço de 2022 e estimativas para 2023





O pesquisador Raimundo Legal destacou que, em 2022, o setor agropecuário ajudou Minas, enquanto prejudicou o Brasil. “Isso tem a ver com o fenômeno ‘La Niña'. Nos anos em que ele predomina, temos seca no Sul e mais chuvas no Centro e Norte do país. A soja teve um desempenho espetacular em Minas, enquanto no Brasil teve queda.”





O setor de serviços teve um desempenho, em Minas, melhor do que a média nacional. “Nos serviços prestados às famílias, como alimentação fora de casa e turismo, também tivemos um 2022 bem melhor do que a média nacional.”





Ele acredita que para 2023, a perspectiva é de crescimento econômico reduzido. “Podemos comemorar se tivermos uma variação real de 1,5%.” Para o pesquisador, os setores que podem contribuir para o resultado do PIB nacional e estadual, em 2023, são a agropecuária e a extração mineral. “Principalmente no primeiro e no segundo trimestre, são eles que vão ‘salvar a lavoura’”, afirmou.





O professor e economista Eustáquio Reis (Ipea-RJ) concorda com a taxa de crescimento projetada por Raimundo. “Taxa de juros extremamente elevada, dificilmente teremos uma recuperação plena durante este ano.”





Ele acredita também que Minas Gerais, para crescer, vai depender muito da recuperação da economia chinesa. “Isso vai ser determinante para uma melhora nas condições de crescimento de 2023.”