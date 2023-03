Veja quem pode sacar abono do PIS/Pasep a partir de hoje

Caixa e Banco do Brasil liberam lote a nascidos em março e abril ou servidores com inscrição final 1 (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil iniciam nesta quarta-feira (15/3) o pagamento do segundo lote do abono salarial PIS/Pasep relativo ao ano-base 2021.

O PIS será pago pela Caixa a trabalhadores do setor privado nascidos em março e abril, enquanto o Pasep terá o pagamento disponibilizado pelo Banco do Brasil para quem trabalhou no setor público e tem o dígito final 1 no número de inscrição.

Nos dois casos, o valor estará disponível para saque até 28 de dezembro deste ano.

No total, serão liberados quase R$ 3,7 bilhões nesta quarta-feira (15). O abono do PIS será disponibilizado a 3,45 milhões de empregados do setor privado, e o lote do Pasep terá 254,3 mil servidores públicos federais, estaduais e municipais e empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista.

O valor varia entre R$ 109 e R$ 1.302, conforme a quantidade de meses trabalhados no ano-base. Cada mês trabalhado equivale a 1/12 do salário mínimo vigente na data do pagamento, sendo que o período igual ou superior a 15 dias conta como mês integral.

Para ter direito ao pagamento o trabalhador deve:

Ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias no ano-base do pagamento

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos

Ter remuneração de média de até dois salários mínimos por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base de 2021

Ter os dados informados corretamente pelo empregador no RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ou no eSocial

A consulta para saber se tem direito ao benefício pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no portal Gov.br. No PIS, a ordem de pagamento segue o mês de nascimento do trabalhador. Já o Pasep tem como regra de pagamento o último dígito do número de inscrição.

Consulte o calendário de pagamento do abono salarial

PIS

Nascidos em - Recebem a partir de - Recebem até

Janeiro e fevereiro - 15/02/2023 - 28/12/2023

Março e abril - 15/03/2023 - 28/12/2023

Maio e junho - 17/04/2023 - 28/12/2023

Julho e agosto - 15/05/2023 - 28/12/2023

Setembro e outubro - 15/06/2023 - 28/12/2023

Novembro e dezembro - 17/07/2023 - 28/12/2023

Fonte: Caixa Econômica Federal

PASEP

Final da inscrição - Recebem a partir de - Recebem até

0 - 15/02/2023 - 28/12/2023

1 - 15/03/2023 - 28/12/2023

2 e 3 - 17/04/2023 - 28/12/2023

4 e 5 - 15/05/2023 - 28/12/2023

6 e 7 - 15/06/2023 - 28/12/2023

8 e 9 - 17/07/2023 - 28/12/2023

Como fazer consulta ao abono

A consulta ao pagamento do PIS pode ser feita pelo:

App CAIXA Tem

App CAIXA Trabalhador

Atendimento telefônico da Caixa: 0800-7260207

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Portal www.gov.br

Como é o pagamento do abono do PIS na Caixa

Quem tem conta-corrente ou conta-poupança na Caixa receberá o crédito automaticamente

Por crédito pelo Caixa Tem, em conta poupança social digital

Nos caixas eletrônicos, nas casas lotéricas e nos correspondentes CAIXA Aqui utilizando o Cartão Social e senha

Nas agências da Caixa, apresentando um documento oficial de identificação

No caso do PASEP, a consulta está liberada pelo

Pelo Alô Trabalhador: telefone 158

APP Carteira de Trabalho Digital

Por meio do Consulte/Receba seu PASEP

Já o pagamento pode ser realizado da seguinte forma