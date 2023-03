Pesquisa Abrasel: 20% dos bares e restaurantes tiveram prejuízo em janeiro

Pesquisa aponta que 20% dos empresários de bares e restaurantes registrou prejuízo no primeiro mês do ano (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais (Abrasel-MG) realizou uma pesquisa com empresários do setor que apontou que 20% dos entrevistados registraram prejuízo em janeiro deste ano. Cinco pontos percentuais acima do que havia sido registrado em dezembro do ano anterior.Outros 36% afirmaram trabalharem com estabilidade e 44% obtiveram lucro, cinco pontos percentuais a menos do que na última pesquisa.De acordo com os empresários, a inflação é responsável por corroer o lucro de 52% dos entrevistados. A alegação é de que eles não conseguem reajustar os preços conforme a inflação avança. Já os que aumentaram seguindo a média do período representam 38%, e 10% afirmou cobrarem acima do índice.

“Janeiro é sempre um mês mais fraco, especialmente em Belo Horizonte e nas maiores cidades do estado, já que muitas pessoas viajam de férias. Mas claro que preocupa ver o aumento do número de empresas trabalhando com prejuízo”, aponta Matheus Daniel, presidente da Abrasel de Minas.



A mudança no número de funcionários também foi tratada no levantamento. Enquanto 18% responderam terem demitidos empregados, 13% afirmaram terem contratado no mesmo período.



Apesar da diferença, 41% se mostram otimistas e afirmam que esperam terem que contratar ao longo do ano.



Para realização do estudo foram ouvidos 230 empresários em todo Estado, entre os dias 16 e 27 de fevereiro.