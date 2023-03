BH terá fábrica de hidrogênio verde e quer protagonismo na pauta ambiental

Fuad Noman (foto) participou da instalação da pedra fundamental da usina de hidrogênio verde (foto: Prefeitura de BH/Divulgação)

A companhia alemã Neuman & Esser inaugurou, neste domingo (12/3), em Belo Horizonte, a planta da primeira fábrica de hidrogênio verde da América do Sul. O empreendimento vai funcionar no Bairro Olhos d'Água, na Região Oeste de Belo Horizonte.O prefeito belo-horizontino, Fuad Noman (PSD), participou do lançamento da pedra fundamental da fábrica. "Enquanto prefeito, nossa cidade será protagonista nesta agenda tão importante para o mundo", disse.Fuad participou do evento ao lado do vice-chanceler da Alemanha, Robert Habeck. O líder da comitiva europeia é, também, ministro de Assuntos Econômicos e Ação Climática. Mais cedo, os representantes do governo germânico almoçaram com o governador Romeu Zema (Novo), que pediu mais investimentos do país europeu em solo mineiro O ministro de Alimentação e Agricultura da Alemanha, Cem Özdemir, que integra a delegação estrangeira, revelou ter ficado impressionado com as matrizes energéticas do estado.

"As matrizes energéticas de Minas, em mais de 80%, são sustentáveis. Isso, nós alemães poderíamos copiar. Isso poderia, e deveria, inspirar os alemães", pediu.



A usina de hidrogênio verde é fruto de aporte aproximado de R$ 70 milhões. A construção vai gerar 75 empregos diretos, além de 200 postos indiretos de trabalho. Esse tipo de hidrogênio é obtido a partir de um processo que conta com baixos índices de carbono. Em alguns casos, o carbono zero é a marca da produção.



Nesta segunda-feira (13), os ministros alemães estarão na abertura do Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), no Minascentro, na Região Central da cidade. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), confirmou presença no evento.